¡Orgullo mexicano! Karla Souza protagonizará el spin-off de “Grey’s Anatomy”

El programa se desarrollará en un centro médico en Texas. Foto: Cuartoscuro

Karla Souza, actriz mexicana conocida por “Nosotros los nobles”, protagonizará el spin-off de “Grey’s Anatomy”, cuyo estreno está previsto para la temporada 2027-2028 a través de la cadena estadounidense ABC.

La intérprete de 40 años dará vida a la doctora Carolina “Lina” Hall, un personaje descrito como cínico y atormentado por su pasado que, además, dirige el centro médico donde se desarrollará la trama.

Según la sinopsis oficial, la serie, que aún no tiene título, es “un drama intenso sobre un equipo en un centro médico rural del oeste de Texas, la última oportunidad de recibir atención médica antes de adentrarse en la nada”.

Karla Souza volverá a trabajar con Shonda Rhimes

La participación en este proyecto también marcará un reencuentro profesional entre Karla Souza y Shonda Rhimes, con quien trabajó en “How to Get Away With Murder”. En aquella producción, la actriz mexicana dio vida a Laurel Castillo, uno de los personajes principales de la historia.

Su paso por la televisión estadounidense también incluye “Home Economics”, comedia de ABC que permaneció tres temporadas al aire.

En cine y televisión, Souza ha participado en producciones como “Day Shift” y “56 Days”, además de protagonizar “La Caída”, película por la que recibió un premio Emmy Internacional. Su filmografía también incluye títulos mexicanos como “¿Qué culpa tiene el niño?” y “Nosotros los Nobles”.

¿Quiénes están detrás de la nueva serie de “Grey’s Anatomy”?

El proyecto reunirá a varias figuras vinculadas con la historia de “Grey’s Anatomy”. Shonda Rhimes y Meg Marinis estarán al frente de su creación, mientras que Ellen Pompeo, quien ha protagonizado la serie original, también formará parte del equipo de producción ejecutiva.

A ellas se sumará Betsy Beers. La producción correrá a cargo de 20th Television y Shondaland.

Aunque ABC presentó el proyecto en mayo de 2026 con la intención de estrenarlo durante la temporada televisiva 2026-2027, los planes cambiaron y su llegada se pospuso para el ciclo 2027-2028. El retraso ocurrió después de que la producción no consiguiera acceder a los incentivos fiscales destinados a proyectos televisivos en California.

¿Qué otros spin-offs ha tenido “Grey’s Anatomy”?

Con la historia protagonizada por Karla Souza, la franquicia médica sumará una tercera serie derivada a su catálogo.

La primera fue “Private Practice”, centrada en la doctora Addison Montgomery y su nueva etapa profesional en Los Ángeles. La producción llegó a seis temporadas.

Después llegó “Station 19”, que trasladó parte del universo de la serie al trabajo de los bomberos de Seattle y concluyó tras siete temporadas.

A estos títulos se suma “Grey’s Anatomy: B-Team”, una producción digital que ABC lanzó en 2018.

¿Quién es Karla Souza?

Karla Souza es una actriz mexicana que ha desarrollado su carrera en cine, teatro y televisión. Su acercamiento a la actuación comenzó desde pequeña, pues a los siete años tuvo su primera participación en una película, experiencia que despertó su interés por esta profesión.

Años más tarde, cursó estudios en la Universidad de Londres y obtuvo una beca para continuar su formación en el Moscow Arts Theatre, una compañía de teatro en Rusia.

En 2013 protagonizó “Me Late Chocolate”, junto a Osvaldo Benavides, y participó en “Nosotros los Nobles”, una de las películas mexicanas más taquilleras de la historia.

Más adelante, alcanzó reconocimiento internacional con su papel de Laurel Castillo en “How to Get Away With Murder”, producción que abrió nuevas oportunidades para su carrera en Hollywood.

También ha participado en películas como “¿Qué culpa tiene el niño?”, con las que consolidó su presencia en el cine mexicano.

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