¡Atención! Autoridades alertan por lluvias en varios estados y piden tomar precauciones

Lluvias. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a tomar medidas preventivas ante las lluvias y las condiciones meteorológicas previstas para este sábado 31 de octubre en distintas regiones de México, donde también existe riesgo de inundaciones y deslaves.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



CNPC llama a la población a mantenerse alerta por las condiciones climáticas previstas para este sábado. pic.twitter.com/W3sjgIqSx3 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 31, 2026

¿Qué estados tendrán lluvias este sábado?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de un canal de baja presión sobre el noroeste del país con la corriente en chorro subtropical y la humedad aportada por un río atmosférico ocasionará lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora.

Además, se prevé la aproximación del frente frío número 4 durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo en esa región.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, generarán intervalos de chubascos en:

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

También se pronostican lluvias aisladas en:

Sinaloa

San Luis Potosí

Jalisco

Colima

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Morelos

CNPC advierte por inundaciones y deslaves

La CNPC señaló que las precipitaciones pueden provocar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos, encharcamientos y deslizamientos de tierra en zonas de ladera.

Entre las señales de alerta que la población debe identificar se encuentran:

Acumulación acelerada de nubes oscuras

Incremento repentino en la fuerza del viento

Aumento del nivel o turbidez del agua en ríos y arroyos

Desprendimiento de piedras o aparición de grietas en terrenos con pendiente

Ante estas condiciones, la dependencia pidió prestar especial atención a quienes viven cerca de cerros, costas, cuerpos de agua o pasos de corrientes.

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias?

Para reducir riesgos, la CNPC exhortó a las familias a ubicar con anticipación los refugios temporales disponibles y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

También recomendó evitar cruzar a pie o en vehículos corrientes de agua y zonas inundadas, reducir la movilidad y extremar precauciones cuando sea necesario salir.

Asimismo, pidió consultar los atlas de riesgo municipales y estatales antes de construir y respetar los planes de uso de suelo vigentes.

Otra medida preventiva consiste en evitar tirar basura en calles, coladeras, cunetas y márgenes de ríos, arroyos y lagunas, ya que los residuos pueden obstruir los sistemas de drenaje y el flujo del agua de lluvia, lo que favorece las inundaciones.

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