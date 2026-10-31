Día de Muertos 2026: Profeco pone en marcha operativo de vigilancia en comercios

Foto: Cuartoscuro.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha el Programa de Verificación y Vigilancia “Fieles Difuntos y Día de Muertos 2026”, mediante el cual supervisará establecimientos comerciales y proveedores de servicios en el país del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, para verificar que respeten las disposiciones de protección al consumidor.

El operativo contempla la revisión de negocios relacionados con la venta de productos y la prestación de servicios durante esta temporada, con el objetivo de que su comportamiento comercial se ajuste a lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables.

¿Qué comercios vigilará Profeco por Día de Muertos 2026?

Como parte del programa, personal de la Procuraduría y de sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) en el país realizará labores de verificación en distintos giros comerciales.

Entre los establecimientos que estarán bajo supervisión se encuentran:

Tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia

Abarroteras, misceláneas y cremerías

Vinaterías y expendios de cerveza

Tiendas de disfraces y artículos religiosos

Carnicerías, pollerías, recauderías y fruterías

Papelerías, restaurantes, cervecerías y bares

Centros de espectáculos, parques de diversiones y centros nocturnos

Dulcerías, panaderías y expendios de materias primas

Expendios de masa de maíz y nixtamal, tortillerías y establecimientos de chiles secos, moles y semillas

Estacionamientos públicos

La supervisión también abarcará a proveedores de bienes y servicios relacionados con las actividades comerciales propias de las celebraciones de Día de Muertos.

Profeco instalará módulos para atender quejas durante Día de Muertos

Como parte de las acciones, la Profeco colocará decálogos y preciadores en lugares visibles de los establecimientos donde sea necesario, con el propósito de que las personas consumidoras puedan consultar la información correspondiente.

Además, instalará módulos de atención en puntos estratégicos para brindar orientación y recibir quejas de quienes requieran apoyo durante el periodo de vigilancia.

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