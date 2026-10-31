Francia despliega 70 mil agentes ante riesgo de violencia en nuevas protestas

Protestas en Francia, Foto: AFP.

Francia desplegó 70 mil agentes de seguridad este sábado 31 de octubre ante una nueva jornada de protestas contra el encarecimiento de la vida, en medio del temor de las autoridades a que las manifestaciones deriven en actos de violencia, saqueos y enfrentamientos durante la noche de Halloween.

BREAKiNG:



French riot police units and counter-terrorism teams are flooding into Paris ahead of today’s Halloween protests pic.twitter.com/UPGLMiF6n3 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2026

BREAKING:



Armored vehicles have arrived in front of Macron’s presidential palace in Paris to protect him during today’s protests pic.twitter.com/JkG4w2FneX — Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2026

La tercera jornada de movilizaciones comenzó por la tarde bajo un dispositivo de seguridad similar al implementado el fin de semana anterior. Las autoridades buscan evitar que se repitan los disturbios del pasado 17 de octubre, cuando las protestas terminaron con comercios saqueados, edificios públicos incendiados y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en distintas ciudades del país.

🔴 A Paris, la foule est tellement immense que des manifestants ne sont pas encore partis au point de départ, à la porte de Bagnolet



Partout en France, des foules massives et pacifiques défilent pour exiger que les revendications soient satisfaites ou qu'Emmanuel Macron… pic.twitter.com/ZdQwb4gE9b — L'insoumission (@L_insoumission) October 31, 2026

A sea of protesters in Lyon as the massive demonstrations continue across France for the third Saturday in a row. The French are demanding price freezes, wage increases, and 10 billion euros for education. pic.twitter.com/pMd4HhAP0t — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) October 31, 2026

Las movilizaciones se producen a seis meses de las elecciones presidenciales y en un contexto de preocupación gubernamental por los llamados a la “revolución” y la “insurrección” difundidos en redes sociales, así como por la posibilidad de que se realicen concentraciones espontáneas sin autorización.

El movimiento reúne a integrantes de los chalecos amarillos, sindicatos y estudiantes de secundaria y universidades. Inicialmente, las demandas se centraban en el aumento del costo de la vida, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de enseñanza.

Sin embargo, las reivindicaciones se ampliaron después de las medidas de represión de las fuerzas de seguridad y de las lesiones graves que sufrieron algunos participantes. Desde entonces, los manifestantes también exigen mayor protección de las libertades civiles y del derecho a protestar.

Protestas en Francia reúnen a miles de personas; reportan 27 detenidos

En París, varios miles de personas comenzaron a marchar alrededor de las 13:15 horas GMT en barrios residenciales de la periferia este de la capital. Algunos participantes acudieron disfrazados de personajes como Spiderman, Mario y Frankenstein, mientras que otros portaban pancartas con mensajes relacionados con la crisis climática y el encarecimiento de la vida.

🔴 PARIS | Échec pour Nuñez : un cortège de plus de 1000 jeunes a défilé DANS PARIS



Après être parti de Bastille malgré l'interdiction, la manifestation initiée par la @CREIDF2026 a pu défiler dans Paris. La police le contraint désormais à rejoindre le cortège officiel, mais… pic.twitter.com/ny6FObScwX — Révolution Permanente (@RevPermanente) October 31, 2026

🚨🇫🇷⚠️ ALERTE INFO | Premières tensions signalées porte de Charenton, à Paris, alors que la manifestation du 31 octobre arrive à son point de dispersion. pic.twitter.com/f7avEyVyUQ — Novia News (@NoviaNewsGroup) October 31, 2026

Los organizadores habían solicitado autorización para realizar un recorrido por el centro de París, pero la justicia rechazó la petición. Ante ello, denunciaron restricciones al derecho de manifestación, una postura que también expresó la Federación de Asociaciones Generales de Estudiantes de Francia (FAGE).

De acuerdo con el Ministerio del Interior, alrededor de 320 mil personas participaban en las protestas en todo el país y la situación se mantenía, en términos generales, en calma y sin incidentes destacables.

No obstante, las autoridades informaron que hasta las 13:00 horas GMT la policía había detenido a 27 personas, una cifra inferior a las 217 detenciones registradas a la misma hora durante la jornada de protestas de la semana anterior.

El operativo de seguridad busca impedir que se repitan los acontecimientos del 17 de octubre, cuando, según las estimaciones, participaron entre 550 mil y 800 mil personas y se registraron actos vandálicos en distintas ciudades.

El sábado pasado, entre 410 mil y 800 mil personas salieron a manifestarse en Francia, en una jornada que tuvo menos episodios de violencia que la anterior.

Antes de acudir a la movilización en París, Jean-Luc Mélenchon, dirigente de la izquierda radical y candidato a las elecciones presidenciales previstas para abril y mayo de 2027, acusó al Gobierno de avanzar hacia el autoritarismo mediante un mensaje publicado en la red social X.

J'irai porte de Bagnolet, répondant à l'appel des syndicats de lycéens, d'étudiants, des confédérations syndicales des salariés et des Gilets jaunes. Avec les insoumis, nous soutiendrons les revendications pour des conditions d'études décentes et contre la vie chère.



Mais nous… pic.twitter.com/ijrUutpDWj — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 31, 2026

El político afirmó que los participantes demostrarían su determinación de defender los derechos fundamentales y las libertades de la población.

Cierran estaciones del metro y comercios se protegen en París

Las medidas preventivas también modificaron las actividades en la capital francesa. Decenas de estaciones del metro permanecieron cerradas y distintos comercios colocaron paneles de madera en sus escaparates para proteger sus instalaciones ante posibles actos vandálicos.

En Lyon, ubicada en el centro-este de Francia, las autoridades autorizaron una manifestación fuera del centro de la ciudad. La zona todavía presenta daños relacionados con los disturbios del 17 de octubre, cuando fue incendiado un edificio de la oficina de turismo.

🚨🇫🇷War on the streets of Lyon, France, as police fire tear gas in response to attacks by demonstrators.



Clashes between protesters and police have broken out in Lyon and other French cities, with major riots expected as night falls. pic.twitter.com/6UAv3g5LI4 — Mario ZNA (@MarioBojic) October 31, 2026

En Rennes, al oeste del país, también comenzó una marcha. Algunos participantes expresaron preocupación ante la posibilidad de que la jornada termine en nuevos enfrentamientos.

A Rennes, les premiers affrontements entre forces de l'ordre et manifestants proche de la gare pic.twitter.com/KMqFBQmDbT — Actu Rennes (@Rennes24) October 31, 2026

Las autoridades advirtieron que los posibles disturbios podrían extenderse hasta entrada la noche, por lo que reforzaron las medidas de vigilancia durante las celebraciones de Halloween.

Francia advierte sobre disturbios durante Halloween y establece toque de queda

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió que las celebraciones de Halloween no podrán utilizarse como justificación para ocultar el rostro en espacios públicos con el propósito de alterar el orden.

La legislación francesa permite el uso de máscaras durante celebraciones en espacios públicos, pero establece restricciones en las inmediaciones de las manifestaciones.

Además, algunas zonas de la capital tendrán toque de queda durante las noches del sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, desde las 23:00 hasta las 06:00 horas locales.

La medida también se ha aplicado en otras ciudades francesas durante los últimos días, como parte de las acciones de prevención ante posibles disturbios.

Las movilizaciones podrían continuar durante la próxima semana. Varias organizaciones convocaron a bloquear escuelas de secundaria y universidades el martes y jueves, mientras que para el próximo jueves también está prevista una jornada de huelga.

Por su parte, integrantes del movimiento de los chalecos amarillos llamaron a mantener las protestas durante el 6 y 7 de noviembre, bajo la consigna de realizar un nuevo movimiento popular.

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