Salomón Jara designa a Fernanda Chávez Cruz como encargada de despacho del IEEPO

El Gobernador le deseó suerte a Chávez Cruz en su encomienda. Foto: @salomonj



La mañana de este sábado el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, designó a Fernanda Chávez Cruz como encargada de despacho del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) tras la renunica de Emilio Montero Pérez como director general de la dependencia.

“Ella cuenta con la experiencia y preparación para asumir esta responsabilidad. Le deseo mucho éxito en esta nueva encomienda en favor de la educación de las niñas, niños y jóvenes de Oaxaca”, escribió el mandatario local a través de su cuenta de X.

A través de un comunicado del Gobierno de Oaxaca, explicó que con la acción se dará continuidad a la operación del Instituto y al “cumplimiento de los compromisos con la comunidad escolar, el magisterio oaxaqueño, así como con las madres y padres de familia”.

He designado a Fernanda Chávez Cruz como encargada de Despacho del @IEEPOGobOax, a quien le he encomendado dar continuidad a los trabajos y fortalecer la atención a las comunidades escolares y al magisterio oaxaqueño.



Ella cuenta con la experiencia y preparación para asumir esta… pic.twitter.com/Sd46AYxESt — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 26, 2026

¿Quién es Fernanda Chávez Cruz, encargada de Despacho del IEEPO?

Fernanda Chávez Cruz es licenciada en Administración, Maestra en Fiscal y Doctora en Ciencias de la Educación, y recientemente fue titular de la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca, dio a conocer el Gobierno local.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.