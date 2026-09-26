Salomón Jara designa a Fernanda Chávez Cruz como encargada de despacho del IEEPO

| 09:19 | Luis Hernández | Uno TV

El Gobernador aseguró que Chávez Cruz cuenta con la experiencia para asumir la responsabilidad
IEEPO tiene nueva encargada de despacho
El Gobernador le deseó suerte a Chávez Cruz en su encomienda. Foto: @salomonj

La mañana de este sábado el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, designó a Fernanda Chávez Cruz como encargada de despacho del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) tras la renunica de Emilio Montero Pérez como director general de la dependencia.

“Ella cuenta con la experiencia y preparación para asumir esta responsabilidad. Le deseo mucho éxito en esta nueva encomienda en favor de la educación de las niñas, niños y jóvenes de Oaxaca”, escribió el mandatario local a través de su cuenta de X.

A través de un comunicado del Gobierno de Oaxaca, explicó que con la acción se dará continuidad a la operación del Instituto y al “cumplimiento de los compromisos con la comunidad escolar, el magisterio oaxaqueño, así como con las madres y padres de familia”.

¿Quién es Fernanda Chávez Cruz, encargada de Despacho del IEEPO?

Fernanda Chávez Cruz es licenciada en Administración, Maestra en Fiscal y Doctora en Ciencias de la Educación, y recientemente fue titular de la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca, dio a conocer el Gobierno local.

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