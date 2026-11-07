Autoridades piden extremar precauciones ante lluvias y bajas temperaturas por frente frío 4

Frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar medidas preventivas ante las lluvias intensas y bajas temperaturas previstas para este sábado 7 de noviembre en distintas regiones de México, debido a los efectos del frente frío número 4.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal se extenderá sobre el norte, noreste y oriente del país. En interacción con otros sistemas atmosféricos, ocasionará precipitaciones de distinta intensidad, así como un descenso de temperaturas en algunas entidades.

¿Dónde se esperan lluvias intensas este sábado?

El pronóstico meteorológico establece que las lluvias puntuales intensas se registrarán en las siguientes regiones:

Coahuila : noreste del estado.

: noreste del estado. Nuevo León : norte de la entidad.

: norte de la entidad. Tamaulipas: noroeste.

Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes en:

Chihuahua: centro y noreste

Chiapas: este

También se prevén chubascos y lluvias fuertes en entidades del norte, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico ocasionará lluvias puntuales fuertes en la costa y este de Guerrero, además de precipitaciones y chubascos en el occidente y sur del país, así como en la península de Yucatán.

La masa de aire frío asociada al frente frío 4 mantendrá temperaturas más bajas en el norte y noreste de México.

CNPC emite recomendaciones ante las lluvias

Ante las condiciones meteorológicas previstas, la CNPC exhortó a la población a seguir los avisos de las autoridades y tomar precauciones para reducir riesgos durante las lluvias.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados y calles inundadas, tanto a pie como en vehículos

Disminuir la velocidad al conducir en zonas urbanas y carreteras

Encender las luces bajas o antiniebla cuando haya bancos de niebla

Mantener distancia de árboles, postes y anuncios espectaculares que pudieran caer por las rachas de viento

Limpiar coladeras y desagües para prevenir encharcamientos

La dependencia también pidió mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones atmosféricas pueden cambiar y modificar la intensidad de las precipitaciones o las zonas donde se presenten.

¿Cómo protegerse de las bajas temperaturas?

Debido al descenso de temperaturas previsto en el norte y noreste del país, Protección Civil recomendó abrigarse mediante el uso de varias capas de ropa y cubrir nariz y boca al salir para evitar cambios bruscos de temperatura.

También pidió prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

En caso de utilizar calentadores o chimeneas dentro del hogar, es necesario mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, recomendó tener preparada una mochila de emergencia con documentos importantes, lámpara, radio de baterías y agua potable.

La CNPC informó que mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para dar seguimiento a la evolución de los sistemas meteorológicos. En caso de una situación de riesgo, la población puede comunicarse al 911.

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