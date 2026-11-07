Papa León XIV oficia su primera misa en Uruguay; llama a fortalecer la fe en Paysandú

El popntífice ofició la misa en el parque París Londres. Foto AFP

El Papa León XIV ofició su primer misa en Uruguay y llamó a fortalecer los vínculos entre las personas y transmitir la fe a las nuevas generaciones. Además, elogió al mate, una de las tradiciones más representativas de la nación sudamericana.

Ante una multitud de aproximadamente 40 mil personas, reunidas en el parque París Londres de Paysandú, el pontífice destacó tres símbolos de la región que, afirmó, permiten reflexionar sobre el valor de la fe: los puentes, los palmares y el mate.

Durante su mensaje, León XIV utilizó estos elementos para invitar a los asistentes a construir relaciones de fraternidad, estrechar lazos y promover la comunicación entre las comunidades.

“Construir puentes, estrechar lazos, unir, comunicar“, expresó el Papa, quien también pidió transmitir la fe a las futuras generaciones con valentía y creatividad.

El pontífice destacó particularmente el significado del mate como una expresión de convivencia e integración entre las personas.

“El mate nos enseña a compartir y a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan”, señaló. Además, lo describió como un símbolo de integración, acogida y valores comunes.

En un momento que provocó risas entre los asistentes, León XIV exclamó: “¡También hasta a Roma ha llegado el mate!”, en referencia a la popularidad internacional de esta tradicional infusión.

Uruguay, el país menos católico de América Latina

El mensaje del papa tuvo lugar en un país donde la religión católica tiene una presencia menor en comparación con otras naciones de la región.

De acuerdo con un sondeo de 2026 de Latinobarómetro, únicamente 35 por ciento de la población uruguaya se identifica como católica, la proporción más baja de América Latina.

En contraste, Paraguay encabeza la medición con 82 por ciento de población católica, seguido de México, con 69 por ciento.

Ante este panorama, León XIV exhortó a los fieles a fortalecer su preparación religiosa y defender sus creencias.

“Necesitamos estar bien preparados para dar razones de nuestra fe a todo el que nos lo pida y no dejarnos arrastrar por cualquier clase de doctrinas extrañas”, manifestó.

La celebración se realizó bajo una llovizna que no impidió la asistencia de miles de personas, quienes llegaron desde la madrugada con impermeables, sillas y termos para compartir mate mientras esperaban al pontífice.

¿Cuál es el itinerario del Papa León XIV para este sábado 7 de noviembre en Uruguay?

El papa León XIV tendrá este sábado una jornada de actividades en Paysandú y Montevideo. Su agenda contempla una misa multitudinaria, un encuentro con representantes de sectores sociales, una reunión con integrantes del ámbito educativo y una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

10:00 horas — Santa Misa en Paysandú

Celebración eucarística en el Parque París Londres, con homilía del papa León XIV.

12:45 horas — Regreso a Montevideo

Salida aérea desde Paysandú. El aterrizaje en Carrasco está previsto para las 13:30 horas.

17:00 horas — Encuentro con la realidad social de Casavalle

Visita a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, donde el pontífice ofrecerá un saludo a los asistentes.

18:00 horas — Encuentro con el mundo de la educación

León XIV visitará la Universidad Católica del Uruguay, donde dirigirá un saludo a representantes del ámbito educativo.

19:00 horas — Vigilia de oración

La jornada concluirá en el Estadio Centenario de Montevideo, donde el papa pronunciará un discurso durante una vigilia de oración. El acceso está previsto mediante entrada.

Perú se prepara para recibir al Papa León XIV con estatua de 14 metros

Perú rendirá homenaje al papa León XIV con una estatua monumental de 14 metros de altura y aproximadamente cuatro toneladas, instalada en el Callao y cuya inauguración oficial está prevista para este lunes 9 de noviembre.

La escultura reconoce los más de 20 años de labor pastoral que Robert Prevost, nombre de nacimiento del pontífice, dedicó a territorio peruano antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.

El homenaje se realiza días antes de la visita del papa a Perú, programada del 11 al 16 de noviembre, periodo en el que regresará al país donde desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa.

🇵🇪🇻🇦 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 — Une statue géante de 14 mètres de haut représentant le pape Léon XIV, désormais la plus haute au monde, a été érigée à Callao, au Pérou, en amont de la visite du Saint-Père dans le pays, du 11 au 16 novembre. pic.twitter.com/rNHvwghoHO — L'Écho Chrétien (@lechochretien) November 7, 2026

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