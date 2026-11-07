“No nos doblegarán”: Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EE.UU. contra Cuba 

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Foto: AFP.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a Estados Unidos de intensificar la estrategia de “asfixia económica” contra la isla mediante nuevas medidas coercitivas dirigidas a empresas y buques cubanos, así como a compañías extranjeras que participan en el suministro de bienes y servicios esenciales.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario cubano rechazó las restricciones impuestas por Washington y señaló que forman parte de una estrategia de “asfixia económica y castigo colectivo” que, según afirmó, busca “someter a toda una nación”.

Díaz-Canel también cuestionó los argumentos del Gobierno estadounidense para justificar las nuevas medidas y los calificó de “mentirosos y absurdos”. Asimismo, sostuvo que estas razones no cuentan con la credibilidad de la comunidad internacional ni de los propios ciudadanos de Estados Unidos.

“¡No nos doblegarán!”, expresó el presidente cubano, quien defendió que su país no representa una amenaza y señaló al bloqueo estadounidense como el verdadero problema que enfrenta la isla.

Es parte del mismo diseño de asfixia económica y castigo colectivo para someter a toda una nación, con mentirosas y absurdas justificaciones que ni el mundo ni los ciudadanos de EE.UU creen.



¡No nos doblegarán!#CubaNoEsUnaAmenaza, el bloqueo sí.



2/2 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 7, 2026

¿A quiénes impuso sanciones Estados Unidos contra Cuba?

Las declaraciones de Díaz-Canel se producen dos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara, el jueves 5 de noviembre, nuevas sanciones contra dos personas, cinco empresas y dos buques, como parte de las medidas de la Administración del presidente Donald Trump contra las autoridades cubanas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista de sanciones a dos personas de nacionalidad cubana, entre ellas la general de brigada Any Lastres Morera, quien preside el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).

De acuerdo con la información difundida sobre las medidas, también fueron señaladas cuatro compañías estatales, además de los buques incluidos en el anuncio del Departamento del Tesoro.

El Gobierno estadounidense justificó las restricciones al señalar que buscan reforzar la iniciativa de la Administración Trump para poner fin a las actividades que considera ilícitas del Gobierno cubano, tanto dentro de la isla como en el resto del hemisferio.

Las nuevas medidas amplían las restricciones económicas de Washington contra Cuba y alcanzan tanto a personas y entidades vinculadas con el aparato estatal cubano como a empresas y embarcaciones relacionadas con sus actividades económicas.

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