¡Atención, CDMX! Alertan por 4 días de frío, lluvias y viento

CDMX alerta por frío, lluvias y rachas de viento.Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México tendrá frío, lluvias fuertes y rachas de viento de más de 50 km/h los siguientes días. Las condiciones clímatológicas comenzarán a partir del viernes 16 y finalizarán hasta el lunes 19 de octubre, con temperaturas mínimas de entre 4 y 7 grados en zonas altas del sur y poniente de la capital.

⚠️ #AvisoEspecial por cambios en las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México, del viernes 16 al lunes 19 de octubre de 2026:



🌡️ Descenso de temperaturas

🍃 Viento con rachas fuertes

🌧️ Lluvias fuertes a muy fuertes



👉 Por lo que te recomendamos abrigarte e hidratarte… pic.twitter.com/oRVm2QtQf2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 15, 2026

CDMX tendrá bajas temperaturas

El sábado 17 se prevé la temperatura máxima más baja de todo el periodo entre 4 y 7 grados.

Mintras que durante el domingo 18 de octubre las temperaturas también se mantendrán bajas durante la madrugada. Por las tardes, el ambiente será fresco a templado, con temperaturas máximas de entre 16 y 21 grados Celsius.

¿Cuándo lloverá más en la Ciudad de México?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) pronosticó lluvias fuertes durante la noche del viernes y hasta la madrugada del sábado. Para el resto del periodo se mantendrá la probabilidad de precipitaciones en forma de chubascos.

Además, se esperan rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora entre la noche del viernes y el sábado.

Recomendaciones ante el frío, las lluvias y el viento

Para reducir riesgos durante los próximos días, Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones:

Abrígate adecuadamente y cubre nariz y boca ante las bajas temperaturas.

Bebe suficiente agua durante el día.

Consume frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Mantén ventilados los espacios si utilizas calentadores o chimeneas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.