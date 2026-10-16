Pepe Chedraui presenta resultados de dos años de gobierno en Puebla capital

Pepe Chedraui destaca avances tras dos años de gobierno en Puebla. Foto: Uno TV

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, afirmó que la capital poblana avanza hacia una ciudad moderna, próspera e incluyente, al presentar los resultados de su administración. Entre los anuncios destacó la inversión de 4 mil millones de pesos de Grupo Carso en el Paseo de San Francisco, proyecto que, de acuerdo con el alcalde, generará 4 mil empleos directos e indirectos y estará sujeto a la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al cumplimiento de las normas de la UNESCO.

Durante su mensaje, este 15 de octubre de 2026, Chedraui reiteró que su gobierno mantendrá el trabajo coordinado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para atender las necesidades de la población.

“Juntos estamos construyendo la capital y tengan la seguridad de algo: Lo que viene es bueno, lo que viene es seguir trabajando, lo que viene lo vamos a construir juntos”, expresó.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta reconoció la coordinación entre ambos gobiernos para impulsar acciones en seguridad, infraestructura y bienestar social. También destacó el trabajo del Cabildo y de los equipos municipales.

“Para nosotros, Pepe, compartir esta responsabilidad de servir es fundamental. Felicito a tu cabildo, felicito a tus colaboradores por la tarea que han emprendido; tenemos muchos retos por delante que estoy seguro que habremos de enfrentar de manera conjunta como lo hemos venido haciendo”, señaló.

Agradezco infinitamente su acompañamiento Gobernador, de la mano de usted continuaremos trabajando por el bien de #Puebla así como de las y los poblanos. https://t.co/NDcxiSl7WM pic.twitter.com/Lt1IgYKg4g — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) October 15, 2026

Seguridad ciudadana: incorporan policías y amplían videovigilancia

En materia de seguridad, Chedraui informó que durante el periodo reportado se incorporaron 144 policías de proximidad y se incrementó nuevamente 9% el salario de los elementos. Además, se entregaron mil 419 estímulos al mérito policial y se otorgaron 119 ascensos, mientras que 21 policías recibieron condecoraciones.

El alcalde destacó la puesta en operación del Ecosistema de Videovigilancia Puebla 360, que integra cámaras con inteligencia artificial y análisis de información para prevenir delitos y atender emergencias. También se instalaron 35 postes inteligentes con videovigilancia, botón de pánico y acceso gratuito a internet.

Según las cifras presentadas, los operativos de seguridad aumentaron 28%, al pasar de 7 mil 184 durante el primer año a 9 mil 195 en el segundo. Asimismo, señaló que la coordinación con autoridades federales y estatales permitió debilitar a seis bandas delictivas.

Avances e inversión en Puebla. Foto: Uno TV

Desarrollo económico: reportan inversiones y generación de empleos

En el eje económico, el presidente municipal indicó que el programa Incentiva Puebla pasó de mil 487 negocios beneficiados en el primer año a más de 3 mil en el segundo.

También reportó el acompañamiento a proyectos de inversión con una derrama superior a los 3 mil 200 millones de pesos y la generación de más de 4 mil empleos directos e indirectos, con la participación de empresas como Danone, Grupo Bimbo, Mercado Libre, Oxxo, Tiendas 3B, Grupo Alden y Wild Fork.

Chedraui agregó que, mediante Tu Crédito Imparable, se otorgaron mil 737 financiamientos que beneficiaron a más de 7 mil personas, con una derrama superior a 105 millones de pesos. Por medio de Tu Crédito Mujer, el gobierno municipal apoyó a casi 6 mil poblanas organizadas en más de 560 grupos.

En materia turística, reportó más de 2 millones 735 mil visitantes, un crecimiento de 14.5% respecto del año anterior. En congresos y convenciones, la ciudad recibió a más de 116 mil personas, lo que representó una derrama económica superior a 969 millones de pesos.

Obras, movilidad y servicios: atienden calles y modernizan luminarias

En infraestructura, el alcalde señaló que mediante el programa Calles al 100 y el Tren Capitalino Pavimentador se atendieron más de 820 calles. En el balance de los dos años de gobierno, reportó intervenciones en más de 4 mil 550 calles y la atención de más de 318 mil baches, cifra que, aseguró, representa 29% más que lo realizado durante los tres años completos de la administración municipal anterior.

Asimismo, informó que el Ayuntamiento destinó más de mil 580 millones de pesos a acciones de vialidad e infraestructura. Entre las obras mencionadas están el puente de San Miguel Canoa, el de San Pablo Xochimehuacan y, en coordinación con el Gobierno estatal, el puente de La Panga.

En servicios públicos, destacó la recuperación de más de 4 mil metros de infraestructura hidrosanitaria y la modernización de más de 42 mil luminarias. Tan solo en 2026, dijo, se instalaron y modernizaron casi 24 mil luminarias en 213 colonias, unidades habitacionales y juntas auxiliares.

El municipio también reportó más de 100 intervenciones en barrancas, vasos reguladores y puntos críticos mediante el Comité Tláloc, además de la adquisición de 23 unidades para el servicio de limpia.

Grupo Carso invertirá 4 mil millones de pesos en el Paseo de San Francisco

Uno de los anuncios destacados fue el proyecto de Grupo Carso para invertir 4 mil millones de pesos en el Paseo de San Francisco, con el objetivo de impulsar el desarrollo de esa zona de Puebla capital.

De acuerdo con lo expuesto por el alcalde, el proyecto generará mil 500 empleos directos y 2 mil 500 indirectos. Chedraui subrayó que su ejecución deberá contar con autorización previa del INAH y apegarse a las normas establecidas por la UNESCO.

“Tal como lo dijo la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y el gobernador Alejandro Armenta, esto se hará de la mano y con previa autorización del INAH, apegado 100 por ciento a las normas establecidas por la UNESCO”, afirmó.

Bienestar: reportan servicios médicos y apoyos para familias

En el eje de bienestar, Chedraui informó que el Sistema Municipal DIF brindó más de 54 mil servicios especializados de rehabilitación. Por medio de Médico Imparable, se ofrecieron más de 17 mil consultas gratuitas y se entregaron más de 26 mil medicamentos.

También se pusieron en funcionamiento cuatro Unidades Médicas Imparables, ubicadas en Anzures, Chapultepec, San José Los Pinos y San Jerónimo Caleras. En coordinación con la Fundación Jenkins, se realizaron más de 377 cirugías de cataratas.

Mediante el programa Alimentación Imparable, el Ayuntamiento entregó más de 450 mil despensas a 43 mil familias. Además, se realizaron 24 Jornadas Integrales de Bienestar, con más de 15 mil atenciones.

En apoyo a las mujeres, el gobierno municipal reportó la habilitación de 369 espacios de resguardo momentáneo mediante Punto Seguro y la reforma al Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (COREMUN), con el propósito de emitir órdenes administrativas de protección en menos de una hora para las mujeres que lo requieran.

En cultura, el alcalde destacó casi 6 mil actividades de la Imparable Agenda Cultural y más de 2 millones 450 mil visualizaciones en redes sociales. En deporte, mencionó la rehabilitación de canchas y actividades físicas en 51 puntos de la ciudad, con más de 13 mil personas beneficiadas.

Gobierno moderno: presupuesto de 7 mil 470 millones de pesos

En el último eje, Chedraui informó que el Presupuesto de Egresos municipal para 2026 fue de 7 mil 470 millones de pesos, de los cuales mil 617 millones se destinaron a seguridad pública y más de mil 500 millones a infraestructura.

El alcalde afirmó que su administración no creó nuevos impuestos ni incrementó las cargas existentes. También sostuvo que el municipio mantiene un nivel de endeudamiento sostenible y que el financiamiento destinado a la red vial será liquidado antes de que concluya el gobierno, con el objetivo de no dejar esa deuda a la siguiente administración.

Entre los reconocimientos mencionados se encuentran el primer lugar nacional en el Índice de Implementación de Evaluaciones Presupuestarias Municipales 2025, con 100% de cumplimiento entre 171 municipios y alcaldías evaluados, así como distinciones en transparencia y desempeño municipal.

Además, mediante el programa Día del Pueblo se realizaron 31 jornadas y se recibieron más de 5 mil peticiones; mientras que la plataforma de atención ciudadana registró más de 11 mil solicitudes.

Al concluir su mensaje, Pepe Chedraui aseguró que su administración continuará trabajando en colonias, barrios y juntas auxiliares para atender a la población y avanzar en los proyectos de la capital poblana.

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