Huracán Trudy y actividades docentes dejan sin clases a 88 municipios de Puebla y 3 estados más

Cinco estados no tendrán clases mañana. Foto: Cuartoscuro

Estudiantes de distintas regiones de México no tendrán clases presenciales por motivos meteorológicos y actividades de capacitación docente este viernes 16 de octubre. Las suspensiones anunciadas involucran a Guerrero, Oaxaca, Baja California Sur y Puebla, aunque las causas y el alcance de cada medida son diferentes.

En Guerrero, las autoridades educativas suspendieron las actividades académicas y administrativas en todo el estado ante los efectos del huracán Trudy. En Oaxaca, la medida se aplica a escuelas de educación básica de la región de la Costa, mientras que en Puebla alcanza a planteles de todos los niveles educativos de 88 municipios por las lluvias pronosticadas por el frente frío número 2.

Por su parte, Baja California Sur programó la suspensión de clases del 14 al 16 de octubre en escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, debido a una capacitación del personal educativo sobre protocolos de prevención y atención de la violencia contra menores.

Guerrero suspende clases y actividades administrativas en todo el estado

El Gobierno de Guerrero anunció la suspensión de actividades académicas y administrativas para este viernes 16 de octubre en todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas de la entidad, en ambos turnos.

La medida preventiva responde a los efectos previstos del huracán Trudy y busca proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo ante el pronóstico de lluvias, fuertes vientos y posibles afectaciones.

Suspensión de actividades escolares y administrativas en todo el estado

Descarga el comunicado aquí 👇 pic.twitter.com/WrUFGbFh17 — Gobierno de Guerrero (@Gob_Guerrero) October 15, 2026

La suspensión comprende los 85 municipios de Guerrero. Las autoridades educativas también solicitaron a directivos y responsables de los planteles facilitar el uso de las instalaciones si fuera necesario habilitarlas como refugios temporales.

Las familias deberán mantenerse atentas a los avisos oficiales para conocer cualquier actualización sobre las actividades escolares, debido a que las condiciones meteorológicas podrían cambiar durante el fin de semana.

https://twitter.com/UAGro_MX/status/2110832839075692659?s=20

Baja California Sur suspende clases por capacitación docente

En Baja California Sur, la Secretaría de Educación Pública estatal informó que las clases de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria se suspenderán del miércoles 14 al viernes 16 de octubre.

La medida responde a una jornada de capacitación dirigida al personal educativo para fortalecer los protocolos de prevención, atención y medidas de no repetición del maltrato infantil, el acoso escolar y la violencia sexual.

De acuerdo con la información de la dependencia, más de ocho mil docentes y trabajadores de apoyo participarán en estas actividades, cuyo objetivo es brindar herramientas para identificar situaciones de riesgo y canalizarlas ante las instancias correspondientes.

La suspensión no está relacionada con el huracán Trudy, sino con la formación del personal educativo. En el caso de las escuelas particulares, la organización de la capacitación puede variar, por lo que se recomienda consultar directamente con cada plantel.

Oaxaca suspende clases en la región de la Costa

En Oaxaca, las autoridades educativas suspendieron las clases presenciales de educación básica en la región de la Costa debido a las condiciones meteorológicas asociadas con el huracán Trudy.

La decisión busca proteger a estudiantes, docentes y trabajadores escolares ante el pronóstico de lluvias fuertes, oleaje elevado y posibles inundaciones, crecidas de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas vulnerables.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del ciclón y las condiciones del litoral oaxaqueño para determinar si es necesario ampliar las medidas preventivas.

La suspensión no implica, de acuerdo con el aviso difundido, que las actividades escolares se hayan cancelado en todo el estado; la medida señalada corresponde a los planteles de educación básica de la región de la Costa.

Puebla tendrá 88 municipios sin clases presenciales por el frente frío 2

La Secretaría de Educación Pública de Puebla anunció que este viernes 16 de octubre se suspenderán las clases presenciales en escuelas de todos los niveles educativos ubicadas en las sierras Norte, Nororiental y Negra.

La decisión se tomó ante el pronóstico de lluvias intensas a torrenciales relacionadas con el frente frío número 2, que podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo.

📢¡Atención! 🌧️🏫La dependencia da a conocer información relevante para nuestra comunidad educativa. #TransformarEnGrande #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/7qD01xo7ve — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) October 15, 2026

De acuerdo con el Gobierno de Puebla, las y los estudiantes de las zonas incluidas tomarán clases a distancia, por lo que la medida no representa necesariamente la cancelación de las actividades académicas.

Sierra Norte: 38 municipios

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Nororiental: 24 municipios

Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Sierra Negra: 26 municipios

Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Las autoridades recomendaron a las comunidades escolares mantenerse informadas y seguir las indicaciones de Protección Civil ante las lluvias previstas.

Se recomienda a madres, padres de familia y estudiantes consultar los avisos oficiales de las autoridades educativas de cada estado para confirmar el alcance de las suspensiones y las indicaciones sobre el regreso a clases. En las zonas afectadas por Trudy y el frente frío número 2, también es importante atender las recomendaciones de Protección Civil ante posibles lluvias intensas, inundaciones y fuertes rachas de viento.

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