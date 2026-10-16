Ajuste fiscal a transportistas podría presionar costos y precios, advierte Canacar

Transportistas. Foto: Cuartoscuro

Los ajustes al estímulo fiscal propuestos en el Paquete Económico 2027, los cuales reducen el beneficio que permite acreditar hasta el 50% de los gastos por el uso de autopistas de cuota, ponen en grave riesgo la viabilidad financiera de miles de empresas del país, alertó Augusto Ramos, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

El dirigente señaló que la medida fue aprobada por la Cámara de Diputados sin consultar previamente a la cabeza del sector, lo que generó un fuerte descontento entre los transportistas.

¿Por qué la CANACAR rechaza el ajuste fiscal?

De acuerdo con Ramos Melo, el gremio arrastra una situación crítica caracterizada por diversos factores que presionan su economía:

Inseguridad constante en las carreteras del país.

Incrementos recurrentes en los costos de operación.

Deterioro en la infraestructura carretera.

Altas presiones en mantenimiento, renovación de unidades, seguros, combustibles y peaje.

Advirtió que ante la situación, el gremio ya no puede seguir así.

“Una creciente presión sobre la viabilidad económica de nuestras empresas, ya no podemos seguir así”, Augusto Ramos, presidente de la CANACAR.

Asimismo, advirtió que restringir el beneficio fiscal a partir de los nuevos límites de ingresos dejará fuera a empresas que, a pesar de superar dichos montos, enfrentan costos operativos muy elevados. Esto podría generar repercusiones inflacionarias al encarecer y afectar directamente las cadenas de suministro nacionales.

¿Qué alternativas propone la CANACAR?

Ante el ajuste fiscal, el organismo planteó dos opciones para evitar afectaciones a las empresas transportistas:

Mantener el umbral actual de 300 millones de pesos para evitar afectaciones severas al sector.

Aplicar el beneficio de forma proporcional hasta el límite de 250 millones aprobado por los diputados, permitiendo que todos los transportistas accedan al estímulo hasta ese tope.

Transportistas hacen llamado urgente a las autoridades

El presidente de la cámara también señaló que las empresas absorben gastos elevados en seguridad y protección para sus operadores, por lo que consideró que el ajuste fiscal representaría una presión adicional.

Por ello, hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Cámara de Diputados y el Senado para abrir canales de diálogo, analizar las alternativas y alcanzar una solución.

“Nuestra posición es muy clara, no estamos pidiendo privilegios, ni pretendemos dejar de cumplir con nuestras obligaciones fiscales, estamos solicitando condiciones que reconozcan la realidad económica del transporte y que permitan que nuestras empresas sigan trabajando, invirtiendo, generando empleos y prestando un servicio indispensable para nuestro país”, Augusto Ramos, presidente de la CANACAR.

Ramos advirtió que, de no atenderse las preocupaciones del gremio, la situación podría escalar hasta una suspensión de actividades. Además, alertó que el encarecimiento de la operación del transporte podría repercutir en los precios y las cadenas de suministro nacionales.

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