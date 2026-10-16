“Será Viral”: ¿Hay más huracanes o son más destructivos? Expertos lo explican

Cada temporada, los huracanes, las lluvias extremas y las inundaciones ponen a prueba a México. Pero ¿se están formando más ciclones o sus efectos son cada vez más destructivos?

En este cápitulo de “Será Viral”, Úrsula Pamela García, meteoróloga y coordinadora de Meteored México, y Fausto Lugo García, consultor en seguridad y protección civil, analizan cómo influye el cambio climático en los fenómenos meteorológicos y por qué las ciudades son cada vez más vulnerables.

Los especialistas también explican las fallas en la prevención de riesgos, la falta de recursos en algunas áreas municipales de protección civil y la importancia de mejorar los sistemas de alerta.

¿Está México preparado para enfrentar huracanes e inundaciones cada vez más destructivos?

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