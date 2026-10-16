Del metal a la cumbia: La Santísima Voladora lleva su “tropimetal” al Cervantino

En su show en Casa FIC interpretaron su nueva canción. Foto: Ricardo Ferrujo

La Santísima Voladora, banda originaria de Aguascalientes, llevó su “tropimetal” a Casa FIC como parte de la programación del Festival Internacional Cervantino.

Previo a su concierto, George, vocalista de la agrupación, junto con Pájaro Trombonista y Lionel Sax, hablaron con Unotv.com sobre su propuesta musical y lo que significa para ellos formar parte de uno de los encuentros culturales más importantes del país.

La Santísima Voladora cumple un sueño en el Cervantino

Antes de presentarse en el Festival Internacional Cervantino, George ya conocía el evento como espectador. Desde la preparatoria acudía a Guanajuato para disfrutar de sus actividades y descubrir nuevas expresiones artísticas. Ahora, regresar con su propia banda representó una experiencia distinta.

“Pues el Cervantino tiene esa magia, o sea, tiene como una atmósfera muy particular donde se mezcla el arte, la juventud, se mezcla música, el teatro, todas esas expresiones artísticas”, compartió el vocalista.

Sus compañeros también hablaron de la emoción de pasar de observar los escenarios a formar parte de la programación. Para ellos, el festival representa un espacio en el que distintas generaciones de artistas han encontrado oportunidades para desarrollar y compartir su trabajo.

La experiencia, sin embargo, no implica cambiar la esencia del grupo. Fue la noche del viernes 9 de octubre cuando La Santísima Voladora llegó a Casa FIC con la intención de hacer lo que mejor sabe, combinar ritmos, conectar con el público y convertir el concierto en una experiencia en la que nadie tenga que quedarse quieto.

¿Qué es el “tropimetal” de La Santísima Voladora?

Su música no se limita a un solo género. En su repertorio conviven la cumbia, el merengue, la salsa, el punk y el metal, además de sonidos tradicionales mexicanos como el mariachi y el tamborazo. Esa combinación es la que la agrupación identifica como “tropimetal”.

“Pues precisamente, eso, fíjate, creemos que las nuevas generaciones, su playlist es totalmente variado. Y lo que ofrece la Santísima Voladora es exactamente lo mismo. Podemos tocar desde música de banda, cumbia, merengue, pero también nos podemos ir al metal, también nos podemos ir al punk, o sea, al rock clásico”, explicó George.

Aunque el ska suele relacionarse con su propuesta, el vocalista aclaró que la banda tiene una identidad propia. Su apuesta está en mezclar sonidos que pueden parecer opuestos y llevarlos a un mismo espectáculo.

Esa diversidad también es una forma de mostrar la música mexicana ante otros públicos. Pájaro Trombonista destacó que la agrupación incorpora mariachi y tamborazo en sus composiciones, elementos que han generado una respuesta positiva durante sus presentaciones internacionales.

Pájaro Trombonista, George y Lionel Sax. Foto: Ricardo Ferrujo

“Hemos tenido reacciones muy muy buenas por parte de todo el público, tanto en Colombia, en Chile, en España también, al momento de escuchar las trompetas de mariachi, al momento de escuchar el sonido de la tambora, eh la verdad es que la gente se emociona”, contó.

Para la banda, esa mezcla refleja la diversidad cultural del país y permite que sus canciones conecten con públicos distintos. En el escenario, el cambio de ritmo puede ser inesperado, el público pasa de escuchar metal a bailar cumbia en cuestión de segundos.

“Ese ser random en el que puedes estar mostrando un género muy rockero, muy metalero y de pronto ya te cambió la cumbia. Ya estás bailando cumbia, no sabes ni qué pasó, pero ya estás bailando. Entonces, eso es la Santísima Voladora”, describió Lionel Sax.

“Somos el poder”, el nuevo sencillo de La Santísima Voladora

La presentación en el Cervantino coincidió con el estreno de “Somos el poder”, una canción con la que la agrupación busca transmitir un mensaje sobre la capacidad de las personas para impulsar cambios desde su entorno.

George explicó que el tema invita a dejar de esperar que alguien más resuelva los problemas y asumir la responsabilidad de actuar. Para los músicos, señalar aquello que no funciona es distinto de tomar decisiones para transformarlo.

“Es una canción superpoderosa. Así como lo dice la rola, precisamente habla del poder que tiene la gente para hacer el cambio”, comentó.

El vocalista resumió la idea detrás del sencillo con una distinción entre la protesta y la acción: “Una cosa es reclamar, pero otra cosa es actuar. Y creemos que en el actuar está el poder”.

El lanzamiento forma parte de una etapa en la que la banda también prepara nuevas presentaciones. Entre sus planes están una sesión en vivo en la Ciudad de México y el cierre de su gira en Aguascalientes.

La Santísima Voladora quiere compartir su música con más público

La agrupación mantiene una relación cercana con sus seguidores de Aguascalientes, donde ha participado en espacios culturales y en la Feria Nacional de San Marcos.

George destacó la respuesta que han recibido en el Foro del Lago, uno de los escenarios donde han tenido presentaciones.

“Y es muy raro que una banda local llene foros de ese, de esa magnitud de personas”, recordó.

Con más de ocho años de trayectoria, La Santísima Voladora busca que más personas descubran su propuesta musical.

Sus integrantes invitaron al público a escuchar sus canciones, seguir sus redes sociales y acercarse a un proyecto que combina los sonidos mexicanos con distintas vertientes del rock.

Su paso por el Cervantino significó cumplir un sueño que comenzó cuando algunos de sus integrantes asistían al festival como espectadores. Esta vez llegaron con su propio sonido y con “Somos el poder”, un sencillo que invita a actuar y que acompaña una propuesta musical que no teme mezclarlo todo.

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