Diputados plantean aumentar mil millones de pesos al presupuesto del IMSS para 2027

Diputados piden mil millones de pesos extra para el IMSS en 2027. Foto: Cuartoscuro

La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados acordó solicitar mil millones de pesos adicionales para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el presupuesto de 2027, con el objetivo de fortalecer las prestaciones sociales y la infraestructura para la asistencia y seguridad social.

El presidente de la comisión, Arturo Olivares, explicó que la propuesta contempla adecuaciones a las asignaciones presupuestarias del Ramo 50, correspondiente al IMSS, para atender las necesidades del organismo.

“Se propone realizar adecuación en las asignaciones presupuestarias a los recursos del Ramo 50, Instituto Mexicano del Seguro Social, por la cantidad de mil millones de pesos para servicios por prestaciones sociales e infraestructura para la asistencia y seguridad social”, señaló.

IMSS tendría un presupuesto de 1.8 billones de pesos en 2027

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2027 prevé asignar al IMSS alrededor de 1.8 billones de pesos, lo que representa un incremento de 9.83% respecto a los recursos contemplados para 2026.

Olivares indicó que el proyecto de opinión de la comisión considera que los recursos destinados a las instituciones de seguridad social mantienen una tendencia positiva en términos reales.

“El proyecto de opinión considera que el presupuesto destinado a las instituciones de seguridad social muestra una tendencia positiva en términos reales, teniendo un aumento en los montos originados de sus respectivos ramos”, afirmó.

La solicitud de recursos adicionales se plantea en el contexto de la revisión del paquete económico para el próximo año. La propuesta busca reforzar las partidas destinadas a prestaciones sociales e infraestructura del IMSS.

ISSSTE también recibiría recursos adicionales

La Comisión de Seguridad Social también propuso solicitar recursos adicionales para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo con lo expuesto por Olivares, la propuesta contempla una ampliación de 400 millones 644 mil 426 pesos para el Ramo 51, correspondiente a ese organismo.

Los recursos adicionales para ambas instituciones forman parte de las propuestas presupuestarias planteadas por la comisión durante el análisis del gasto federal para 2027.

Germán Martínez señala presión presupuestaria sobre el IMSS

Durante la discusión, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez, consideró que el IMSS ha enfrentado una mayor presión debido a la ampliación de sus responsabilidades en materia de atención médica gratuita.

“Yo creo que, si le han cargado la mano al Instituto en la universalización gratuita… se le ha cargado la mano de una manera un tanto injusta al IMSS ordinario”, expresó.

La propuesta de ampliación presupuestaria deberá seguir el proceso legislativo correspondiente dentro de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.

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