EE. UU. amplía el muro fronterizo con nuevas estructuras metálicas en Matamoros

Frontera entre Tamaulipas y Texas tendrá barreras físicas. Foto: Daisy Herrera

Nuevas estructuras metálicas comenzaron a ser instaladas sobre el bordo estadounidense del río Bravo, frente a Matamoros, Tamaulipas, a la altura de Brownsville, Texas.

Durante un recorrido por la zona se observaron varios segmentos de acero ya colocados, además de maquinaria y unidades de vigilancia fronteriza que permanecían en el sector.

Refuerzan seguridad en la frontera

Las nuevas estructuras forman parte de las acciones de reforzamiento implementadas por Estados Unidos en su frontera sur.

Los trabajos se suman a otras medidas instaladas previamente en este sector, entre ellas tramos de barrera metálica, alambre de púas y boyas de seguridad colocadas en el río Bravo.

Se suman a las boyas instaladas este año

En enero pasado también se reportó la colocación de boyas frente al Puente Internacional Ignacio Zaragoza, conocido como el Puente de los Tomates, que conecta Matamoros con Brownsville.

Hasta el momento, autoridades estadounidenses no han informado la longitud que tendrán las nuevas estructuras ni el tiempo que durarán los trabajos en esta zona fronteriza.

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