“Petardos y Magnolias”, apuesta por una historia de juventud, amor y esperanza

Sandra Reynoso y Juan Daniel García. Foto: Alberto Estrada

El primer amor, las emociones a flor de piel y las contradicciones que acompañan el paso hacia la vida adulta son parte de “Petardos y Magnolias”, película dirigida por Sandra Reynoso que llegará a las salas de cine este 12 de noviembre. La cineasta y el actor Juan Daniel García destacan el carácter íntimo de una historia que busca conectar con las nuevas generaciones, pero también despertar recuerdos entre quienes ya dejaron atrás la juventud en entrevista con Unotv.com.

Para Sandra Reynoso, la esencia de esta producción nace de una experiencia personal. La directora y guionista buscó construir un universo que conoció y que deseaba ver retratado en la pantalla.

Aunque se trata de una ficción, incorpora vivencias y emociones que forman parte de sus propios recuerdos. “Intenté escribir una historia con la que yo conectara, construirla dentro de un mundo que yo deseaba ver en el cine porque fue un mundo que viví y que me parece entrañable”, explicó.

Una historia sobre el primer amor y el paso a la vida adulta

Uno de sus principales intereses fue retratar el primer amor y todo lo que sucede durante la juventud: descubrir quién eres, tomar decisiones sobre el futuro, construir una personalidad y enfrentarte a sentimientos que muchas veces resultan difíciles de entender.

También quiso mostrar la relación con los padres y esa transición hacia la vida adulta, sin dejar de lado la diversión, la energía y las experiencias intensas que caracterizan esos años.

Por su parte, Juan Daniel García encontró en este proyecto la oportunidad de explorar una faceta diferente de su trabajo actoral. Acostumbrado a participar en historias con tonos más oscuros, tristes y crudos, el intérprete reconoció que “Petardos y Magnolias” le permitió sonreír y mostrar otros matices. “En esta película yo veía la oportunidad de sonreír, de enseñarle los dientes a la gente, de decir: también la pasamos bien, también se disfruta lo que hago”, compartió.

Seis años para llevar “Petardos y Magnolias” al cine

Uno de los mayores desafíos para Reynoso fue conseguir que la película llegara a realizarse. Desde que comenzó a escribirla hasta que logró reunir el financiamiento y concretar el rodaje transcurrieron aproximadamente seis años.

Durante ese periodo hubo momentos en los que pensó que el proyecto no se materializaría, especialmente por el riesgo de apostar por una historia dirigida a los jóvenes y ambientada en un contexto universitario y de escuela pública. Sin embargo, la convicción de los productores de Draco Films y las voluntades que se sumaron permitieron mantener vivo el proyecto.

La directora considera que precisamente el corazón de la historia fue lo que mantuvo unido al equipo frente a las dificultades de producción. La entrega de los actores y la conexión emocional con los personajes fueron fundamentales para conseguir una película que, además de entretener, busca dejar una sensación de esperanza.

Por ello, García también invitó al público a acercarse a esta propuesta sin prejuicios: “No se compliquen, disfruten la película, disfruten el cine, vayan al cine a ver las películas, pero abran su corazón”.

La cinta celebra a los jóvenes soñadores, sus ilusiones y sus ganas de vivir, pero también recuerda a los adultos las emociones de una etapa en la que todo estaba por descubrirse.

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