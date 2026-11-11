Trabajadores del IMSS protestarán este miércoles en el Ángel para denunciar agresiones

Los trabajadores piden llevar una vela. Foto: Cuartoscuro

Trabajadores activos, pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron convocados a una manifestación pacífica este miércoles 11 de noviembre en punto de las 19:00 horas, en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México (CDMX).

La movilización tiene como objetivo denunciar presuntas agresiones contra trabajadores que permanecen en campamentos, realizando guardias en las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

¿A qué hora será la manifestación de trabajadores del IMSS?

La convocatoria establece los siguientes datos:

Fecha: miércoles 11 de noviembre.

miércoles 11 de noviembre. Hora: 19:00 horas (7:00 de la noche).

19:00 horas (7:00 de la noche). Lugar: Ángel de la Independencia, Ciudad de México.

Ángel de la Independencia, Ciudad de México. Participantes: trabajadores activos, pensionados y jubilados del IMSS, integrantes de las 37 secciones sindicales y ciudadanía en general.

trabajadores activos, pensionados y jubilados del IMSS, integrantes de las 37 secciones sindicales y ciudadanía en general. Actividad: manifestación pacífica en la que se invita a los asistentes a llevar una vela.

¿Por qué se manifestarán los trabajadores del IMSS?

La protesta responde a las presuntas agresiones registradas en los últimos días contra trabajadores que mantienen guardias en campamentos ubicados en instalaciones del SNTSS.

La convocatoria incluye consignas contra las agresiones a sus compañeros y hace un llamado a la solidaridad y unidad entre los participantes.

Además, solicita a los asistentes llevar una vela como parte de la concentración programada en el Ángel de la Independencia.

Trabajadores del IMSS se manifestaeron el 9 de noviembre

El pasado 9 de noviembre, trabajadores activos y jubilados del IMSS realizaron una megamarcha en la Ciudad de México para exigir un aumento salarial del 10%, mejores condiciones laborales, abasto de medicamentos, jubilaciones dignas y la renuncia del dirigente del SNTSS.

La movilización partió del Centro Médico Nacional Siglo XXI, hizo una parada en el Senado, donde los manifestantes entregaron una carta para denunciar presuntas agresiones y hostigamiento sindical, y concluyó con un mitin frente a Palacio Nacional. Los trabajadores advirtieron que volverán a manifestarse si no reciben respuesta a sus demandas y anunciaron nuevas movilizaciones en Puebla para el 21 y 22 de noviembre.

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