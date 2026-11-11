Repartidores por aplicación anuncian bloqueos en CDMX para este viernes 13 de noviembre

Repartidores por aplicación anuncian movilizaciones en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Repartidores por aplicación de la Ciudad de México anunciaron una jornada de movilizaciones para este viernes 13 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, con posibles bloqueos en distintos puntos de la capital.

A través de una convocatoria, los trabajadores advirtieron que, si sus demandas no son atendidas, podrían extender las protestas a centros comerciales y realizar acciones como permitir el paso libre en el Metrobús, el Metro y el Segundo Piso, entre otros puntos.

Los organizadores aseguraron que no buscan afectar el transporte público y resumieron su postura con la consigna: “¡No queremos una mesa, queremos resultados!”

¿Qué exigen los repartidores por aplicación?

La convocatoria plantea tres exigencias principales relacionadas con las regulaciones para motocicletas, mototaxis y vehículos de movilidad eléctrica:

Rechazo al piloto de licencias y placas de carga: se oponen a la implementación de este esquema para repartidores en motocicleta en la Ciudad de México.

se oponen a la implementación de este esquema para repartidores en motocicleta en la Ciudad de México. No modificar el servicio de mototaxi por aplicación: piden que esta modalidad no sea intervenida.

piden que esta modalidad no sea intervenida. Veto a la regulación de bicicletas eléctricas y scooters: rechazan la legislación correspondiente y cuestionan que todavía no exista claridad sobre la entrega de placas u hologramas.

¿Cuándo y dónde serán los bloqueos en CDMX?

La movilización está convocada para el viernes 13 de noviembre a las 12:00 del día. Los repartidores anunciaron que realizarán bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México, aunque en la convocatoria difundida no especificaron las ubicaciones.

También advirtieron que podrían ampliar sus acciones a centros comerciales y realizar protestas en vialidades e infraestructura de transporte si no obtienen respuestas a sus demandas.

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