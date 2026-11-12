¿Por qué 8 de cada 10 personas perciben corrupción en el INE?

| 22:00 | Redacción Uno TV | José Cárdenas

Percepciones coinciden con la salida de Taddei y los señalamientos relacionados con José Alfredo Hernández.

A siete meses de la elección de 2027, el INE enfrenta una crisis de confianza y credibilidad… una encuesta de Enkoll, publicada en el diario El Universal, lo confirma… el 79.2% cree que la corrupción está extendida en el manejo de su dinero y sus contratos… el 62.2% desconfía de su imparcialidad… son percepciones, no pruebas… pero también son advertencia.

El desgaste coincide con la renuncia de Guadalupe Taddei y los videos del contratista José Alfredo Hernández Casillas… pero el dato más grave es otro: el 68.6% cree que el INE responde a Morena y al gobierno… para un árbitro, eso golpea el centro de su autoridad.

Culpar a Lorenzo Córdova y a la oposición no basta… el 51.2% reparte la responsabilidad entre todos… la Cámara de Diputados, con mayoría de Morena, elegirá a quien sustituya a Taddei… puede decidir por consenso o imponer por consigna… si coloca a alguien cercano a Morena, el relevo no disipará la sospecha: la reforzará… y el árbitro llegará sin credibilidad a 2027.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

¿Por qué Morena pidió culpar a Lorenzo Córdova por caso Taddei?

José Cárdenas

¿Por qué Morena pidió culpar a Lorenzo Córdova por caso Taddei?

¿Qué revelaron los informantes sobre los contratos del INE en la gestión de Taddei?

José Cárdenas

¿Qué revelaron los informantes sobre los contratos del INE en la gestión de Taddei?

Lorenzo Córdova responde a Sheinbaum: ¿qué dice sobre los contratos millonarios del INE?

José Cárdenas

Lorenzo Córdova responde a Sheinbaum: ¿qué dice sobre los contratos millonarios del INE?

INEMORENAVideoVideo Destacado