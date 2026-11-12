¿Por qué 8 de cada 10 personas perciben corrupción en el INE?

A siete meses de la elección de 2027, el INE enfrenta una crisis de confianza y credibilidad… una encuesta de Enkoll, publicada en el diario El Universal, lo confirma… el 79.2% cree que la corrupción está extendida en el manejo de su dinero y sus contratos… el 62.2% desconfía de su imparcialidad… son percepciones, no pruebas… pero también son advertencia.

El desgaste coincide con la renuncia de Guadalupe Taddei y los videos del contratista José Alfredo Hernández Casillas… pero el dato más grave es otro: el 68.6% cree que el INE responde a Morena y al gobierno… para un árbitro, eso golpea el centro de su autoridad.

Culpar a Lorenzo Córdova y a la oposición no basta… el 51.2% reparte la responsabilidad entre todos… la Cámara de Diputados, con mayoría de Morena, elegirá a quien sustituya a Taddei… puede decidir por consenso o imponer por consigna… si coloca a alguien cercano a Morena, el relevo no disipará la sospecha: la reforzará… y el árbitro llegará sin credibilidad a 2027.

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