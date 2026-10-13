Huracán Simon se acerca a Sinaloa: ¿cuándo podría tocar tierra y qué estados están en riesgo?

Foto: Cuartoscuro

El huracán Simon permanece en categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano y podría modificar su trayectoria durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el ciclón tendrá poco desplazamiento, mientras mantiene vigilancia ante posibles cambios en su intensidad y recorrido.

En su actualización de las 12:00 horas de este martes 13 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que el centro de Simón se localizaba a 180 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 350 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), rachas de 185 km/h y se desplaza hacia el oeste a 4 km/h.

Actualización del #Huracán #Simon en el océano #Pacífico. Este sistema permanecerá semi-estacionario los siguientes días en esta región del océano Pacífico, por lo que mantenemos estrecha vigilancia ante cualquier cambio que presente en su intensidad y trayectoria. Detalles ⬇️ pic.twitter.com/IQWniAhXcO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2026

¿Cuándo podría tocar tierra el huracán Simon?

El SMN señaló que Simon permanecerá semiestacionario durante los próximos días en el océano Pacífico. En una actualización en video, explicó que el ciclón podría comenzar a retomar su desplazamiento a partir del jueves, aunque advirtió que todavía podría generar condiciones meteorológicas hacia el fin de semana.

Por otra parte, una imagen de pronóstico de trayectoria difundida por el organismo muestra una posible evolución hacia remanentes postropicales el 18 de octubre.

La proyección no confirma que Simon vaya a tocar tierra en Sinaloa ese día. La fecha y la trayectoria pueden cambiar conforme evolucione el sistema, por lo que es necesario mantenerse al tanto de los avisos oficiales.

¿Qué estados están en riesgo por el huracán Simon?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, los efectos previstos por Simon incluyen lluvias, viento y oleaje en zonas del occidente del país. Estas son las entidades mencionadas en el aviso:

Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros:

Nayarit: este y sur del estado.

Chubascos, de 5 a 25 milímetros:

Sinaloa: centro y sur del estado.

Viento y oleaje:

Sinaloa: vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h, en las costas del centro y sur.

vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h, en las costas del centro y sur. Nayarit: vientos con rachas de 40 a 50 km/h en la costa.

vientos con rachas de 40 a 50 km/h en la costa. Jalisco, Nayarit y Sinaloa: oleaje de 1.5 a 2.5 metros, con disminución durante el día.

El SMN advirtió que las precipitaciones pueden ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

⚠️ El #SMNmx vigila 2 #CiclonesTropicales en el océano #Pacífico: el #Huracán #Simon y la #DepresiónTropical Veintiuno-E. En el siguiente aviso te damos toda la información. No olvides consultar fuentes oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil de tu localidad pic.twitter.com/fXFq251oWk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2026

¿Qué zonas están bajo vigilancia por vientos de huracán?

La Conagua y el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantienen dos zonas de vigilancia por los posibles efectos del viento:

Por vientos de huracán: desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa, incluidas las islas Marías, en Nayarit.

desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa, incluidas las islas Marías, en Nayarit. Por vientos de tormenta tropical: desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa.

Sinaloa suspende clases en siete municipios por Simon

Como medida preventiva ante los posibles efectos del huracán, las autoridades educativas de Sinaloa suspendieron las clases presenciales este martes 13 de octubre en siete municipios, en escuelas públicas y privadas, todos los niveles educativos y los turnos matutino y vespertino.

La suspensión aplica en:

Mazatlán

Escuinapa

Rosario

Concordia

San Ignacio

Elota

Cosalá

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa informó que la decisión se tomó por recomendación de Protección Civil. Los mismos municipios habían suspendido actividades escolares el lunes 12 de octubre.

Además, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales, siete municipios del centro-sur y sur de Sinaloa fueron colocados en alerta amarilla, correspondiente a peligro medio, dentro del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales. Entre las recomendaciones está identificar refugios temporales y rutas de evacuación.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Conagua, el SMN y Protección Civil, especialmente en comunidades costeras y zonas vulnerables a inundaciones.

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