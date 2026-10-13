Por frente frío 2 y ciclón Simon: prevén lluvias intensas y bajas temperaturas en México

Habrá lluvias por Frente frío 2 y ciclón Simon. Foto: Cuartoscuro

El frente frío número 2 y el ciclón Simon provocarán lluvias de hasta 150 milímetros, rachas de viento de hasta 160 km/h y bajas temperaturas en distintas regiones de México del 13 al 16 de octubre de 2026, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan precipitaciones intensas en el norte y occidente del país, además de lluvias en el centro, sur y sureste.

El ciclón Simon se mantendrá cerca de las costas del Pacífico y, durante la mañana del miércoles 14 de octubre, ingresará a la parte media de Sinaloa, donde se prevén lluvias intensas y vientos fuertes. Por su parte, el frente frío 2 avanzará por el norte y noreste del territorio nacional, impulsado por una masa de aire polar que favorecerá un descenso de las temperaturas.

¡Buenos días! Te compartimos los sistemas meteorológicos que estarán presentes este martes en territorio nacional:



🌀 Huracán #Simon

🥶 Frente frío núm. 2

🌀 Vaguada en altura

🔻 Canales de baja presión

💨 Inestabilidad atmosférica

🌀 Masa de aire polar

🌀 Zona de baja presión… pic.twitter.com/1RoSS7cbwa — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 13, 2026

¿Qué estados tendrán lluvias el martes 13 de octubre?

Para este martes, el SMN pronostica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Sinaloa, la costa y el oeste de Nayarit, así como en el noreste y sureste de Chihuahua y el norte y oeste de Durango.

También se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en las siguientes entidades:

Jalisco, Michoacán y Colima

Estado de México, Morelos y Guerrero

Oaxaca, Veracruz y Chiapas

En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronostican intervalos de chubascos, con acumulados de 5 a 25 milímetros.

El organismo señala que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. Además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Ciclón Simon: lluvias intensas y vientos fuertes en el Pacífico

El pronóstico para el miércoles 14 de octubre indica que Simon ingresará a Sinaloa durante la mañana y se debilitará rápidamente. Su desplazamiento provocará lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el centro y sur de Sinaloa y el norte de Nayarit.

Además, se esperan vientos de 120 a 140 km/h, con rachas de 150 a 160 km/h, en las costas del centro y sur de Sinaloa. El oleaje alcanzará entre 4.5 y 5.5 metros de altura en esa zona.

En las costas del norte de Nayarit se pronostican vientos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h, y oleaje de 2.5 a 3.5 metros.

Para el martes 13, Simon permanecerá cerca de las costas de Nayarit y Sinaloa. En ambas entidades se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, además de vientos con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 2 a 3 metros.

Frente frío 2 provocará lluvias y descenso de temperaturas

El frente frío número 2 interactuará con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión sobre el norte del país. Estos sistemas favorecerán lluvias y rachas de viento en la región.

La masa de aire polar que impulsa al frente ocasionará un descenso de temperaturas en el norte y noreste. Para el miércoles 14, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el noreste y este de Chihuahua, el noroeste de Coahuila y distintas zonas de Durango y Zacatecas.

El jueves 15, las lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, se concentrarán en el norte de Coahuila. Chihuahua y Durango tendrán precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

Para el viernes 16, el pronóstico contempla lluvias muy fuertes con puntuales intensas en el este y sureste de Coahuila. También se esperan precipitaciones de 50 a 75 milímetros en Chihuahua, Durango, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 14 de octubre

Además de los efectos de Simon y del frente frío, los canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México mantendrán las condiciones para lluvias en varias regiones.

El pronóstico del miércoles contempla:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm: centro y sur de Sinaloa y norte de Nayarit

centro y sur de Sinaloa y norte de Nayarit Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm: Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Michoacán

Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Michoacán Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm: Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo

Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm: Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala

La onda tropical número 43 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, que se desplazará al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca. Este sistema reforzará la probabilidad de lluvias en ambas entidades.

¿Qué estados tendrán lluvias el jueves 15 y viernes 16 de octubre?

Para el jueves 15, además de las lluvias intensas previstas en Coahuila, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala se pronostican intervalos de chubascos.

El viernes 16, las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, se extenderán a Chihuahua, Durango, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

Asimismo, se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros en Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En Baja California, Sonora, Nayarit, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala se prevén intervalos de chubascos.

¿Dónde habrá bajas temperaturas en México?

El pronóstico del SMN contempla temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas durante las madrugadas de los siguientes días.

Para el miércoles 14, las entidades con estas condiciones serán Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El jueves 15, las bajas temperaturas también podrían presentarse en Querétaro y Ciudad de México. Para el viernes 16, el pronóstico incluye además Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco.

El descenso de temperaturas estará relacionado con la masa de aire polar que reforzará al frente frío 2 durante su recorrido por el norte y noreste del país.

¿Qué temperaturas máximas se esperan del 13 al 16 de octubre?

Aunque se prevén lluvias y descenso de temperaturas en distintas regiones, también continuarán las condiciones de calor en varios estados.

Para el martes 13 se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El miércoles 14, estas temperaturas se mantendrán en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para el jueves 15, el mismo rango se prevé en Sinaloa, Michoacán, Campeche y Yucatán.

El viernes 16, las máximas de 35 a 40 °C se esperan en Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Michoacán, Campeche y Yucatán.

El SMN advierte que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias también podrían provocar inundaciones, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

¿Cómo estará el clima en la Ciudad de México del 13 al 16 de octubre?

La Ciudad de México tendrá lluvias y temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en zonas serranas durante el periodo del 13 al 16 de octubre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el martes 13 de octubre, se prevén también intervalos de chubascos, con acumulados de 5 a 25 milímetros. El miércoles 14 se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, mientras que para el jueves 15 y viernes 16 se pronostican intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros.

En cuanto a las temperaturas, el SMN contempla mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes 16 en zonas serranas de la capital.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

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