Revelan la causa de muerte de RJ Mitte, estrella de “Breaking Bad”, a los 34 años

RJ Mitte habría fallecido por suicidio. Foto: AFP

RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie “Breaking Bad”, murió el pasado lunes 12 de octubre a los 34 años en Texas. Su representante confirmó a USA Today que el actor se suicidó. “Tristemente, podemos confirmar que esa fue su causa de muerte”, dijo al medio estadounidense.

Por su parte, un funcionario del condado confirmó que RJ Mitte habría fallecido por suicidio, no obstante, la investigación sobre su muerte continúa, de acuerdo con TMZ.

La agencia The Associated Press informó que Cyndi Hinojosa, jueza de paz del condado de Cameron, señaló que Mitte fue declarado muerto alrededor de la 1:30 de la tarde en Brownsville, Texas.

La muerte del actor fue confirmada por sus representantes, quienes compartieron un mensaje en el que lamentaron su fallecimiento y destacaron su trayectoria artística, su labor filantrópica y su trabajo en favor de los derechos de las personas con discapacidad.

“Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, señalaron sus representantes en una declaración difundida por TMZ.

En el mismo mensaje, recordaron que Mitte alcanzó reconocimiento internacional por su papel de Walter “Flynn” White Jr. en la producción de AMC “Breaking Bad”.

También destacaron que el actor utilizó sus propias experiencias para dar autenticidad a su personaje y construir una plataforma dedicada a promover la conciencia sobre la discapacidad y la inclusión.

Sus representantes pidieron respeto a la privacidad de su familia y de sus seres queridos durante este momento.

Bryan Cranston despide a su hijo en “Breaking Bad”

Bryan Cranston lamentó la muerte de RJ Mitte con una publicación en la que recordó el vínculo que construyeron durante las grabaciones de “Breaking Bad” y el crecimiento del actor desde que se incorporó al proyecto siendo adolescente.

“Estoy profundamente desconsolado mientras escribo esto esta noche. RJ Mitte, mi querido hijo en ‘Breaking Bad’, ha muerto”, escribió Cranston en su mensaje.

l actor recordó que Mitte tenía 14 años cuando comenzó a trabajar en la serie y destacó su evolución profesional durante los años que compartieron en el set.

Cranston también resaltó la labor que su compañero desarrolló fuera de la pantalla para impulsar una mayor representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

En su despedida, reveló que ambos habían intercambiado mensajes unas semanas antes de la muerte de Mitte para organizar una comida, el encuentro, sin embargo, no llegó a concretarse.

“No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro. Pero sí sé que lo quería y que disfruté mucho estar con él durante todos estos años, tanto en la serie como después de que se apagara el foco de ‘Breaking Bad’”, expresó Cranston.

El actor concluyó su mensaje con unas palabras dirigidas a quien consideró su hijo en la ficción: “Te voy a extrañar, hijo”.

¿Quién era RJ Mitte?

Roy Frank “RJ” Mitte III nació el 21 de agosto de 1992 y alcanzó la fama internacional gracias a su interpretación de Walter White Jr., también conocido como Flynn, en “Breaking Bad”, la serie creada por Vince Gilligan y protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul.

La producción se transmitió entre 2008 y 2013 y siguió la transformación de Walter White, un profesor de química que comienza a fabricar metanfetamina después de recibir un diagnóstico de cáncer. Mitte interpretó a su hijo durante las cinco temporadas y apareció en 56 episodios.

Uno de los aspectos más relevantes de su participación fue que, al igual que el personaje, el actor vivía con parálisis cerebral.

Su experiencia personal aportó autenticidad a la representación de la discapacidad en la pantalla, en una industria en la que las oportunidades para los intérpretes con discapacidad han sido históricamente limitadas.

Después de “Breaking Bad”, Mitte continuó desarrollando su carrera en cine y televisión. Entre sus trabajos se encuentran “Switched at Birth”, “The Oak Room” y “The Guardians of Justice”.

Además de la actuación, se involucró en iniciativas de inclusión y defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Sus representantes señalaron que colaboró como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, organizaciones vinculadas con la comunidad de personas con discapacidad y la atención infantil.

También encabezó The Mitte Foundation, dedicada a impulsar iniciativas filantrópicas y comunitarias.

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