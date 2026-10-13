¿Vives en Guadalajara? Este es el porcentaje de colonias afectadas por los tandeos de agua

Tandeos del SIAPA no afectarán a toda Guadalajara. Foto: Cuartoscuro

El 41.6% de las mil 506 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se verá afectado por los tandeos de agua que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) implementará a partir del 15 de octubre de 2026, con un total de 627 colonias contempladas en el programa, cuya primera etapa se mantendrá hasta marzo de 2027.

¿Cuántas colonias hay en Guadalajara y su zona metropolitana?

De acuerdo con las cifras proporcionadas para esta nota, Guadalajara cuenta con 584 colonias, mientras que el total de la Zona Metropolitana de Guadalajara asciende a mil 506 colonias.

La diferencia es importante porque los tandeos no se limitan al municipio de Guadalajara: el programa abarca colonias de distintos municipios metropolitanos.

Con base en esas cifras, la proporción de colonias contempladas en el programa se calcula así:

Colonias en la ZMG: mil 506

Colonias incluidas en los tandeos: 627

Porcentaje afectado: 41.6%

Colonias fuera del programa: 879, equivalentes al 58.4% del total

El cálculo corresponde a la proporción de colonias incluidas, no al porcentaje de habitantes ni al de hogares que experimentarán baja presión o interrupciones.

¿Qué municipios tendrán tandeos de agua?

El programa comprende zonas de abastecimiento de la metrópoli, entre ellas áreas de:

Guadalajara

San Pedro Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

La distribución se organizará mediante un calendario que alternará los periodos de suministro entre los sectores incluidos.

La medida se concentra en las colonias abastecidas por la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle. Las zonas que reciben agua de fuentes distintas quedan fuera de este esquema específico.

¿Cómo saber si mi colonia tendrá tandeos?

El SIAPA habilitó un portal para que las personas usuarias consulten si su domicilio se encuentra dentro de las zonas contempladas y conozcan los días en que podría disminuir la presión del agua.

La consulta se puede realizar en el siguiente enlace:

https://rotaciondeserviciosiapa.jalisco.gob.mx

La plataforma permite localizar el domicilio, identificar el acueducto que abastece la zona y revisar el calendario correspondiente.

El organismo señaló que la duración de las afectaciones y la recuperación de la presión pueden variar según la ubicación y la topografía de cada colonia.

¿Cuánto durarán los tandeos del SIAPA?

La primera etapa del programa está prevista hasta marzo de 2027. Durante ese periodo se alternará el suministro entre las siete zonas y se realizarán trabajos de limpieza y mantenimiento en tanques, filtros, clarificadores y equipos de abastecimiento.

Para apoyar a las colonias afectadas, el SIAPA anunció el reparto de agua mediante pipas gratuitas y la instalación de cisternas con capacidad de 10 mil litros en puntos estratégicos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.