“Mi hijo no estaba en la marcha”: repartidor detenido en protesta por el agua es trasladado a Puente Grande

Denuncian que repartidor fue detenido injustamente. Foto: Uno TV/Cuartoscuro

Una madre denunció que su hijo, identificado como Samuel “N”, fue detenido injustamente durante la manifestación para exigir agua limpia en Jalisco,justo mientras trabajaba como repartidor y esperaba un pedido. Ahora se ha dado a conocer que junto a seis personas más fue trasladado al penal de Puente Grande.

Madre denuncia que su hijo repartidor fue detenido injustamente

De acuerdo con el testimonio de una madre, su hijo fue detenido injustamente durante la protesta para exigir agua limpia en Jalisco, pues asegura que el joven no participaba en ella cuando fue arrestado por policías y que sólo estaba trabajando como repartidor.

Al respecto, la mujer explicó que el joven, identificado como Samuel “N”, esperaba recibir un pedido en el cruce de las calles Rubén Darío y Manuel Acuña para realizar una entrega cuando los agentes se acercaron y se lo llevaron.

“Mi hijo está en Rubén Darío y Manuel Acuña esperando un pedido para ir a hacer una entrega, cuando se le dejan ir todos los policías. Lo agarran, lo arrastran, se lo llevan y su moto queda ahí y luego se ve que un policía la agarra y se la lleva”, indica la madre.

También indicó que la motocicleta del joven quedó en el lugar, pero que luego habría sido retirada por un policía. Al preguntar por las pertenencias de su hijo, su mochila, casco y celular, aseguró que le informaron que no existía registro de estas cosas.

“A mí me parece muy mal que mi hijo no estaba en la marcha, mi hijo no trae un martillo, no estaba haciendo una pinta, o sea mi hijo no estaba en la marcha y lo detuvieron”, agregó.

Además, compartió que tiene un diagnóstico de cáncer y que su hijo trabaja con mucho esfuerzo, una situación que agrava su preocupación por lo ocurrido.

Trasladan a Samuel “N” junto a seis personas más a Puente Grande

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que siete hombres detenidos durante los disturbios afuera de Casa Jalisco fueron trasladados este martes a Puente Grande para continuar con su proceso legal.

Los imputados fueron identificados como David Isaac “N”, Teodoro Isaac “N”, Juan Darío “N”, Alexis Daniel “N”, Samuel “N”, Israel “N” e Iván Octavio “N”.

Según las autoridades estatales, seis enfrentan imputaciones por lesiones dolosas, con una agravante relacionada con lesiones contra personas que desempeñan funciones de seguridad pública. El séptimo, indicaron, es señalado por desobediencia o resistencia de particulares.

Sin embargo, no precisaron cuál de estos cargos corresponde a Samuel “N”, el repartidor que presuntamente fue detenido injustamente.

Liberan a 32 detenidos por los disturbios en Jalisco

De las 39 personas detenidas durante los disturbios registrados afuera de Casa Jalisco, 32 fueron puestas en libertad dentro del plazo de 48 horas establecido por la ley para esclarecer su situación legal.

Los siete hombres restantes fueron trasladados al complejo carcelario de Puente Grande para continuar con el proceso correspondiente.

La Fiscalía del Estado de Jalisco reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes vulneren el estado de derecho, aunque no habló específicamente del caso del repartidor detenido.

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