Noticias de hoy 13 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

EU sanciona empresas

Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste por integrar una red que habría financiado campañas políticas, obtenido contratos públicos y lavado dinero ilícito.

Explosión en Coacalco

La explosión en una gasera del municipio de Coacalco, Estado de México, dejó vehículos y viviendas dañadas y decenas de habitantes fueron evacuados. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Liberan al “Güero gym”

La Fiscalía de Morelos informó que liberaron al “Güero gym” luego de que integrantes del grupo criminal “Pueblos Unidos” retuvieran a tres uniformados durante el operativo en el municipio de Totolapan.

Operación Papa León XIV

El Papa León XIV ingresó al hospital Gemelli en Italia donde fue sometido a una operación para extirparle un nódulo pulmonar. Especialistas consideran que tiene un pronóstico favorable.

Diagnóstico Aleks Syntek

Aleks Syntek confirmó que recibe atención psiquiátrica por un “trastorno psicótico no especificado”. Por recomendación médica, debe evitar viajes en avión, hecho que lo obligó a reprogramar conciertos de su gira por Europa.

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