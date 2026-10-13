Muere Fermín Rivera de León, icónica figura del regional mexicano

El músico deja un vació en el show. Foto: UnoTV/IA

Fermín Rivera de León, músico que colaboró con agrupaciones como “El Poder del Norte”, “Grupo Ataque” y “Apostadores”, falleció recientemente causando luto en el género regional mexicano. El lunes 12 de octubre, los integrantes de “Apostadores” compartieron un mensaje para despedir a su compañero, a quien recordaron tanto por su trabajo musical como por la relación que construyeron con él dentro y fuera de los escenarios.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la muerte de Fermín Rivera de León.

“Apostadores” despide a Fermín Rivera de León

A través de Facebook, “Apostadores” publicó una fotografía del músico acompañada de un mensaje en el que expresó sus condolencias a la familia Rivera de León y lamentó la pérdida de uno de sus integrantes.

“Con profundo Pesar lamentamos el sensible Fallecimiento de Fermín Rivera de Leon, Acordeonista y 2a Voz del Grupo Apostadores…Nuestro más sentido Pésame para toda la agrupación y para toda su Familia.Que Dios les de Fortaleza para afrontar ésta gran pérdida… Descanse en Paz”. Banda Apostadores

En el mismo mensaje, sus compañeros destacaron los momentos que compartieron con él a través de la música y señalaron que su ausencia dejará un vacío entre quienes tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado.

“Fermín, tu ausencia deja un vacío enorme entre quienes tuvimos el privilegio de compartir contigo el escenario, la música y la vida. Tu recuerdo seguirá presente en cada nota, en cada presentación y en cada momento que nos haga recordar al gran ser humano que fuiste”, agregaron.

La publicación generó muestras de apoyo para los integrantes de Apostadores y para los familiares del músico.

¿Quién era Fermín Rivera de León?

Fermín Rivera de León fue un músico y arreglista que desarrolló parte de su trayectoria en agrupaciones del regional mexicano; durante su carrera colaboró con bandas como “El Poder del Norte”, “Grupo Ataque”, “Salomón Robres” y así como “Eliseo Robles y sus Bárbaros del Norte“.

Su última agrupación fue “Apostadores”, cuyos integrantes le dieron el último adiós y destacaron el recuerdo que dejará entre quienes compartieron con él su carrera musical.

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