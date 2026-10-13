México tendrá 6 nuevos penales: estos son los estados donde se construirán

Los nuevos penales buscan resolver sobrepoblación. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México confirmó la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con el objetivo de atender la sobrepoblación en las cárceles del país derivada del incremento de detenciones durante la actual administración.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las acciones de seguridad han llevado a la captura de alrededor de 70 mil personas, situación que ha generado presión en diversos centros penitenciarios.

“Se han detenido 70 mil personas desde que llegamos al gobierno (…) esto ha representado una sobrepoblación en algunos centros penitenciarios y no podemos permitir la sobrepoblación”.

¿Dónde se construirán los nuevos penales?

Los nuevos centros estarán ubicados en:

Chiapas

Estado de México

Nayarit

Sinaloa

Sonora

Veracruz

La meta del gobierno federal es que el proyecto quede concluido hacia 2028.

Tendrán capacidad para más de 18 mil internos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los seis complejos sumarán una capacidad proyectada de 18 mil 480 espacios.

Además, contarán con:

Sistemas de videovigilancia.

Bloqueo de señales de comunicación.

Módulos de clasificación por nivel de riesgo.

Infraestructura de alta seguridad.

Sheinbaum adelantó que el nuevo modelo penitenciario también buscará incorporar programas de educación y trabajo para las personas privadas de la libertad.

Sinaloa será el primer estado

García Harfuch detalló que la primera obra comenzará en Sinaloa, luego de los recientes hechos violentos registrados en el penal de Mazatlán.

Ese centro tendrá capacidad para 2 mil 640 personas y será financiado con recursos federales.

No serán operados por empresas privadas

La presidenta aclaró que los nuevos penales serán administrados por el Estado y no mediante esquemas privados.

Según explicó, quedarán bajo responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o de las autoridades de seguridad de cada entidad.

Buscan evitar que el crimen opere desde prisión

El gobierno señaló que uno de los objetivos centrales del proyecto es fortalecer el control de las autoridades dentro de los centros penitenciarios.

De acuerdo con García Harfuch, la intención es impedir que grupos criminales continúen operando desde el interior de las cárceles.

También analizan reducir la saturación

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que el gobierno revisa opciones legales para disminuir la presión sobre algunos penales, entre ellas la posible liberación de personas procesadas por delitos menores.

La revisión se concentra especialmente en el Estado de México, una de las entidades con mayores niveles de saturación en su sistema penitenciario.

La construcción de estos seis centros ocurre en medio de un aumento en las detenciones y tras diversos episodios de violencia registrados recientemente en cárceles del país.

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