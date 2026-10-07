Sheinbaum firma decreto que limita la doble nacionalidad para aspirantes a Presidencia, gubernaturas y CDMX

Luis María Alcalde y Claudia Sheinbaum. Foto: cortesía

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este 7 de octubre de 2026 el decreto que reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política, con lo que, a partir de 2028, quienes busquen la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

La reforma fue aprobada por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y 22 legislaturas, por lo que este miércoles será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la modificación establece que quien quiera postularse a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá ser únicamente mexicano.

“A partir del 2028, quien quiera postularse al cargo de gobernador o gobernadora, jefa de Gobierno, jefe de Gobierno, presidenta o presidente de la República solo puede ser mexicano. De eso se trata este decreto”, señaló.

¿Qué establece la reforma sobre la doble nacionalidad?

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que quienes tengan una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

De esta manera, la medida alcanza a quienes aspiren a los cargos de presidenta o presidente de la República, gobernadora o gobernador, así como jefa o jefe de Gobierno.

La reforma establece así el requisito de contar únicamente con la nacionalidad mexicana para quienes busquen ocupar estos cargos a partir de 2028.

¿Qué falta para aplicar el procedimiento?

Alcalde Luján explicó que todavía deberán emitirse las disposiciones reglamentarias para establecer con claridad cómo se realizará el trámite de renuncia a una segunda nacionalidad.

La consejera jurídica señaló que el procedimiento no estará limitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que también involucrará a las autoridades de los países de los cuales una persona tenga otra nacionalidad.

El decreto será publicado este 7 de octubre en el Diario Oficial de la Federación.

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