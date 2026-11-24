Por frío se emiten alertas y avisos en México. Foto: Cuartoscuro

Los fenómenos climatológicos como las bajas temperaturas, lluvias o ráfagas de viento pueden activar alertas de diferentes colores que van desde el verde hasta el púrpura. En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil explica cuáles son las características para cada una.

De la amarilla a la púrpura: ¿qué significa cada color de alerta meteorológica?

De acuerdo con la dependencia capitalina, cada color representa un nivel distinto de intensidad y riesgo.

Verde: indica condiciones moderadas. Los fenómenos no representan riesgo para la población.

indica condiciones moderadas. Los fenómenos no representan riesgo para la población. Amarillo: advierte sobre fenómenos de intensidad ligera que pueden ocasionar algunos daños.

advierte sobre fenómenos de intensidad ligera que pueden ocasionar algunos daños. Naranja: señala fenómenos de fuerte intensidad que pueden provocar daños estructurales.

señala fenómenos de fuerte intensidad que pueden provocar daños estructurales. Rojo: representa fenómenos de fuerte intensidad que pueden ocasionar daños.

representa fenómenos de fuerte intensidad que pueden ocasionar daños. Púrpura: corresponde a fenómenos meteorológicos de intensidad excepcional, pocas veces registrada, que pueden ocasionar daños graves.

Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil CDMX

En caso de las bajas temperaturas, las alertas se activan dependiendo de los grados que marque el termómetro.

Verde: se da cuando las temperaturas se ubican por arriba de los 6 grados.

se da cuando las temperaturas se ubican por Amarillo: se activa cuando las temperaturas mínimas se encuentran entre 4 y 6 grados.

se activa cuando las temperaturas mínimas se encuentran Naranja: para temperaturas mínimas, contempla valores de entre 1 y 3 grados.

para temperaturas mínimas, contempla valores de entre Rojo: se considera con temperaturas mínimas de entre 0 y -2 grados.

se considera con temperaturas mínimas de entre Púrpura: contempla temperaturas de hasta -3 grados.

Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil CDM

Los colores de las alertas también se activan ante:

Lluvia

Viento

Granizo

Temperaturas altas

Temperaturas bajas

Nevadas

La alerta gris que activan en Veracruz

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, la alerta gris se activa ante “fenómenos hidrometeorológicos que pueden afectar a la población”.

Con la activación de la alerta gris, se emiten, también, recomendaciones por parte de las autoridades.

¿Qué tipo de alertas existen en México?

En el país se activan alertas y avisos que pueden ser de manera local o nacional.

Alerta gris se aplica en Veracruz y la activa Protección Civil del estado

Alertas amarilla, naranja, roja y púrpura se aplican en CDMX y la activa la autoridad local

Avisos por frente fríos y masas de aire polar son a nivel nacional y los emite el Servicio Meteorológico Nacional

¿Qué hacer ante una alerta por bajas temperaturas? Recomendaciones para protegerte del frío

Ante la activación de alertas por bajas temperaturas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México recomienda tomar diversas medidas para proteger la salud y prevenir enfermedades respiratorias.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Vestir al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana.

Cubrirse la nariz y la boca al salir a la calle.

Evitar los cambios repentinos de temperatura.

Mantenerse hidratado y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C.

Aplicar crema hidratante para proteger la piel del frío.

Lavarse las manos regularmente.

Mantener una ventilación adecuada si se utilizan calentadores o chimeneas.

Proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Resguardar a las mascotas de las bajas temperaturas.

Acudir a un centro de salud si se presenta algún malestar.

Además, las autoridades recomiendan mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a través de los canales oficiales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.