De la amarilla a la gris: qué alertas por frío existen en México y cuándo se activan
Cada color advierte un nivel distinto de riesgo, la intensidad del fenómeno y los posibles daños que puede ocasionar a la población
Los fenómenos climatológicos como las bajas temperaturas, lluvias o ráfagas de viento pueden activar alertas de diferentes colores que van desde el verde hasta el púrpura. En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil explica cuáles son las características para cada una.
De la amarilla a la púrpura: ¿qué significa cada color de alerta meteorológica?
De acuerdo con la dependencia capitalina, cada color representa un nivel distinto de intensidad y riesgo.
- Verde: indica condiciones moderadas. Los fenómenos no representan riesgo para la población.
- Amarillo: advierte sobre fenómenos de intensidad ligera que pueden ocasionar algunos daños.
- Naranja: señala fenómenos de fuerte intensidad que pueden provocar daños estructurales.
- Rojo: representa fenómenos de fuerte intensidad que pueden ocasionar daños.
- Púrpura: corresponde a fenómenos meteorológicos de intensidad excepcional, pocas veces registrada, que pueden ocasionar daños graves.
En caso de las bajas temperaturas, las alertas se activan dependiendo de los grados que marque el termómetro.
- Verde: se da cuando las temperaturas se ubican por arriba de los 6 grados.
- Amarillo: se activa cuando las temperaturas mínimas se encuentran entre 4 y 6 grados.
- Naranja: para temperaturas mínimas, contempla valores de entre 1 y 3 grados.
- Rojo: se considera con temperaturas mínimas de entre 0 y -2 grados.
- Púrpura: contempla temperaturas de hasta -3 grados.
Los colores de las alertas también se activan ante:
- Lluvia
- Viento
- Granizo
- Temperaturas altas
- Temperaturas bajas
- Nevadas
La alerta gris que activan en Veracruz
De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, la alerta gris se activa ante “fenómenos hidrometeorológicos que pueden afectar a la población”.
Con la activación de la alerta gris, se emiten, también, recomendaciones por parte de las autoridades.
¿Qué tipo de alertas existen en México?
En el país se activan alertas y avisos que pueden ser de manera local o nacional.
- Alerta gris se aplica en Veracruz y la activa Protección Civil del estado
- Alertas amarilla, naranja, roja y púrpura se aplican en CDMX y la activa la autoridad local
- Avisos por frente fríos y masas de aire polar son a nivel nacional y los emite el Servicio Meteorológico Nacional
¿Qué hacer ante una alerta por bajas temperaturas? Recomendaciones para protegerte del frío
Ante la activación de alertas por bajas temperaturas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México recomienda tomar diversas medidas para proteger la salud y prevenir enfermedades respiratorias.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Vestir al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana.
- Cubrirse la nariz y la boca al salir a la calle.
- Evitar los cambios repentinos de temperatura.
- Mantenerse hidratado y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C.
- Aplicar crema hidratante para proteger la piel del frío.
- Lavarse las manos regularmente.
- Mantener una ventilación adecuada si se utilizan calentadores o chimeneas.
- Proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.
- Resguardar a las mascotas de las bajas temperaturas.
- Acudir a un centro de salud si se presenta algún malestar.
Además, las autoridades recomiendan mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a través de los canales oficiales.
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