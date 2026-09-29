Mercado negro a un clic: armas, cartillas y hasta un tigre por WhatsApp

Mercado negro por WhatsApp. Foto: Uno TV

Un grupo de WhatsApp con casi 200 integrantes opera como un mercado negro en el que se ofrecen armas, municiones, inhibidores de señal, supuestas operaciones para liberar la cartilla militar, vehículos y hasta un cachorro de tigre blanco. El grupo de la aplicación de mensajería fue creado en diciembre de 2025 y, hasta el momento, continuaba activo.

Armas largas y pistolas, entre las ofertas

Uno TV tuvo acceso al grupo, el cual cuenta con nueve administradores y reúne números de distintas regiones de Michoacán, además de contactos de Hidalgo, Zacatecas y California, Estados Unidos (EE.UU.). Para ingresar basta con recibir un enlace de invitación o ser agregado por un integrante con autorización de los administradores.

Una vez dentro, la dinámica es directa: fotografía del producto, precio, lugar de entrega y un número para seguir la negociación en privado.

En el historial hay más de 2 mil 500 fotografías y videos. Entre las publicaciones aparecen rifles tipo AK-47, variantes del AR-15 y armas Colt, algunas con precios superiores a 60 mil pesos y puntos de entrega en municipios de Tierra Caliente y la región centro de Michoacán.

También se ofrecen pistolas Glock, Taurus, SIG Sauer y Colt, además de cargadores, cartuchos y equipo táctico. Los inhibidores de señal aparecen con precios de entre 15 mil y 28 mil pesos.

Cartillas militares y hasta tigres

El catálogo de este mercado negro por WhatsApp también incluye camionetas traídas de Estados Unidos, con precios desde 65 mil pesos, y un anuncio en Morelia para la venta de un cachorro de tigre blanco.

Otra publicación ofrece supuestamente “liberar” la cartilla del Servicio Militar Nacional sin marchar por 7 mil 500 pesos. En un video, una mujer que se presenta como gestora, muestra datos personales de un ciudadano y asegura que puede dar seguimiento al trámite después de recibir el pago.

Incluso se promocionó una rifa de un rifle Colt M-16, con boletos de 2 mil pesos y 50 participantes. De venderse todos, la recaudación habría sido de 100 mil pesos.

El caso muestra cómo un mercado negro puede operar dentro de una plataforma de mensajería y mantenerse al alcance de un teléfono celular.

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