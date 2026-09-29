Rachel se fortalece frente a México: refuerza lluvias en 5 estados y se intensificará a huracán, según el SMN

Foto: Cuartoscuro

La tormenta tropical Rachel se fortalece frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de 120 km/h, de acuerdo con la actualización de las 09:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema se localiza a 425 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 570 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco. En las próximas horas podría fortalecerse a huracán.

A las 9 h de esta mañana la #TormentaTropical #Rachel se localiza a 425 km al suroeste de Lázaro Cárdenas, #Michoacán. Presenta #Rachas de #Viento de 120 km/h. Generará #Lluvias torrenciales en #Michoacán e intensas en #Guerrero y #Oaxaca.



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Rachel avanza a 20 kilómetros por hora y su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima. Además, permanece una zona de prevención por vientos de tormenta tropical entre Michoacán y Jalisco, así como una zona de vigilancia en otro tramo de la costa jalisciense.

¿Cuándo será huracán Rachel?

El pronóstico del SMN mantiene la previsión de que Rachel se convierta en huracán categoría 1 durante las primeras horas del miércoles 30 de septiembre.

La trayectoria prevista muestra que el sistema continuará desplazándose hacia el oeste-noroeste y aumentará gradualmente la velocidad de sus vientos. El pronóstico contempla que Rachel alcance la categoría 1 y posteriormente se fortalezca hasta huracán categoría 2.

De acuerdo con la trayectoria mostrada por el SMN, Rachel continuará alejándose de las costas mexicanas mientras avanza hacia el oeste-noroeste.

Imagen: Conagua

¿Qué estados tendrán lluvias por Rachel?

La circulación de la tormenta tropical reforzará las precipitaciones durante las próximas 24 horas en cinco estados:

Michoacán: lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros , principalmente en la costa.

lluvias puntuales torrenciales de , principalmente en la costa. Guerrero: lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros , en la costa.

lluvias puntuales intensas de , en la costa. Oaxaca: lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros , en la costa oeste.

lluvias puntuales intensas de , en la costa oeste. Colima: lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros .

lluvias puntuales muy fuertes de . Jalisco: lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros, en la costa.

El pronóstico establece así distintos niveles de intensidad entre las entidades, por lo que Michoacán concentra la categoría de lluvia más fuerte prevista por el SMN.

¿Dónde hay prevención y vigilancia por Rachel?

El SMN mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

También permanece una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Estas zonas se mantienen debido a los efectos de viento asociados con Rachel mientras continúa su desplazamiento frente al Pacífico mexicano.

¿Qué viento y oleaje se esperan?

En las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, se prevén vientos sostenidos de 60 a 70 km/h, con rachas de 80 a 100 km/h.

Para las costas de Jalisco, el pronóstico contempla vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h.

El oleaje también será elevado:

Colima, Michoacán y Guerrero: de 5 a 6 metros .

de . Jalisco y Oaxaca, costa oeste: de 2 a 3 metros.

Por estas condiciones, el SMN recomienda extremar precauciones en las zonas señaladas por lluvia, viento y oleaje, incluida la navegación marítima, y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

¿Hacia dónde se dirige Rachel?

A las 09:00 horas del 29 de septiembre, Rachel se ubicaba a 425 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas y a 570 kilómetros al sur de Cabo Corrientes. El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a 20 km/h.

La trayectoria prevista mantiene al ciclón avanzando hacia el oeste-noroeste, con un fortalecimiento gradual. El pronóstico mostrado por el SMN contempla que pase de tormenta tropical a huracán categoría 1 y posteriormente alcance categoría 2.

Por ahora, el sistema mantiene su circulación frente a las costas del Pacífico mexicano y sus principales efectos para las entidades señaladas están relacionados con lluvias, viento y oleaje.

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