Noche Moreliana: eventos gratis, cierres viales y horario de la ley seca

Noche Moreliana este 29 de septiembre. Fotos: Gobierno de Morelia/Cuartoscuro.

Autoridades de Morelia, Michoacán, dieron a conocer los eventos gratis que este martes 29 de septiembre de 2026 se llevarán a cabo por la llamada Noche Moreliana, con motivo de la celebración del 261 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, pero también anunciaron cierres viales y ley seca.

Eventos gratis por la Noche Moreliana

El Gobierno de Morelia anunció que este martes 29 de septiembre se llevará a cabo la Noche Moreliana con un concierto gratis que se realizará en el Centro Histórico de la capital michoacana.

De acuerdo con las autoridades locales, la celebración comenzará a partir de las 17:00 horas, justo frente a la Catedral de Morelia, donde se colocará un escenario en el que se presentarán las siguientes agrupaciones musicales:

Kabah

La Factoría

Grupo Samuray

“La Noche Moreliana forma parte de las actividades organizadas por el Ayuntamiento, para conmemorar una fecha emblemática, ligada a la identidad de la ciudad y a la historia nacional; además de promover espacios para la convivencia y el disfrute de las familias”, indica el gobierno de Morelia.

Sobre el evento, explicaron que el acceso será gratuito, por lo que invitaron a la ciudadanía a acudir y ser parte de esta celebración que se organizará en el primer cuadro de la ciudad.

Habrá cierres viales en el Centro Histórico de Morelia

Por la Noche Moreliana, las autoridades igualmente informaron que habrá cierres viales hasta el miércoles 30 de septiembre en la zona centro de la ciudad.

Estos cierres, según reportes locales, se extienden sobre la avenida Madero, desde la intersección con las calles Virrey de Mendoza y Pino Suárez, hasta el cruce con las calles El Nigromante y Galeana.

Por ejemplo, algunos automovilistas ya han empezado a señalar que la circulación de los vehículos ya se interrumpió en la calle Abasolo, por lo que deberán considerar alternativas viales para llegar a sus destinos.

Igualmente, indicaron que para resguardar a la población que acudirá a los festejos de la Noche Moreliana tanto en el Centro Histórico, como en las tenencias, se desplegará un operativo con 200 agentes de la Policía de Morelia.

El miércoles 30 de septiembre también se llevará a cabo un desfile conmemorativo, por lo que las autoridades contemplan la colocación de filtros y vallas de seguridad para el acceso de las personas.

Se aplicará ley seca

Finalmente, el secretario del ayuntamiento de Morelia, Yankel Alfredo Benítez Silva, informó en entrevista con medios que se aplicará ley seca este martes 29 y miércoles 30 de septiembre por la Noche Moreliana.

De esta manera, no habrá venta de bebidas alcohólicas en negocios como tiendas de abarrotes, tiendas de conveniencia, farmacias de cadenas, vinaterías y expendios de cerveza que estén en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad.

¡Ojo! La venta de alcohol al público se prohibirá desde las 15:00 horas del martes 29, hasta las 12:00 horas del miércoles 30 de septiembre.

Por último, se señaló que quedan exentos de esta medida los negocios con venta de alcohol para llevar ubicados en otros puntos del municipio, así como los establecimientos con venta y consumo de alcohol, como bares, restaurantes bares y cafeterías bares, sin importar su localización.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.