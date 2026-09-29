Así fue primer impacto de Polo en México: videos de daños e inundaciones en Baja California Sur y lo que se espera en Sonora

Efectos del huracán Polo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El huracán Polo impactó Baja California Sur durante la madrugada de este martes 29 de septiembre, dejando lluvias intensas, inundaciones, fuertes vientos, caída de árboles y cortes de electricidad, mientras el sistema continúa su desplazamiento hacia Sonora, donde se mantiene la alerta ante su llegada.

Impresionante!!

Es el impacto de Polo al tocar tierra en el municipio de Comondú, en Baja California Sur. pic.twitter.com/JUFMY4od1x — Sergio Valle Padrés (@sergiovallep) September 29, 2026

Huracán Polo toca tierra en Baja California Sur

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Polo tocó tierra alrededor de la medianoche en las inmediaciones de Las Barrancas, municipio de Comondú, Baja California Sur, como huracán categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 205 kilómetros por hora.

El huracán Polo toca tierra en Baja California Sur, México, como huracán de categoría 3. pic.twitter.com/45Qf2rqTmk — Alertageo (@alertarojanot) September 29, 2026

El paso del ciclón provocó lluvias fuertes, inundaciones en algunas comunidades, oleaje elevado y afectaciones en caminos, además de árboles derribados y cortes en el suministro eléctrico. Reportes locales señalaron que las autoridades realizaron recorridos para evaluar los daños materiales.

Videos muestran inundaciones y daños por Polo

Durante las primeras horas del martes comenzaron a circular videos de los efectos del huracán Polo en Baja California Sur, donde se observan calles y zonas habitadas afectadas por el agua, además de fuertes condiciones de viento y oleaje.

🇲🇽🌀 Polo ya llegó a Baja California Sur 😳 La tarde de ayer, Polo impactó Baja California Sur como huracán categoria 2. Hasta el momento hay saldo blanco y ahora va hacia las costas de Sonora. pic.twitter.com/ZTLvMmZSTE — TROPICXS MEDIA (@Tropicxs_media) September 29, 2026

Las autoridades mantienen trabajos de evaluación y atención en municipios como Comondú, Loreto y Mulegé, mientras continúa el restablecimiento de servicios afectados por el paso del ciclón.

A pesar de las afectaciones materiales, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, informó que hasta el momento se reportaba saldo blanco, sin personas fallecidas por el impacto de Polo en la entidad. Cerca de 700 habitantes fueron trasladados a refugios temporales como medida preventiva.

🇲🇽🌊 #Mexico | First Scenes of Flooding Accompanying Hurricane #Polo 🌀



Parts of Baja California Sur experienced flooding after heavy rainfall with the arrival of Hurricane Polo on land, amid warnings of flash floods and mudslides🌊🌀 pic.twitter.com/0mJDJlEAUC — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) September 29, 2026

Polo avanza hacia Sonora

Después de cruzar Baja California Sur, Polo se desplazó sobre el golfo de California rumbo a Sonora. Durante la mañana del martes, el huracán se debilitó a categoría 1 y se encontraba al sur-suroeste de Guaymas.

La previsión era que el sistema llegara a territorio sonorense durante las siguientes horas, por lo que las autoridades mantuvieron vigilancia en municipios como Guaymas y Cajeme y habilitaron refugios temporales.

Conagua había advertido que para este martes se esperaban lluvias de intensas a torrenciales en el centro, sur y costa de Sonora, además de fuertes vientos y oleaje elevado en el golfo de California.

Por ello, aunque ya se observaban los primeros efectos de Polo en Baja California Sur, las autoridades mantuvieron el llamado a la población de Sonora a permanecer atenta a los avisos oficiales y evitar zonas susceptibles a inundaciones, deslaves y desbordamientos.

¿Cuál es el saldo de Polo en Baja California Sur?

Hasta los reportes disponibles durante la mañana de este martes:

No se reportaban personas fallecidas en Baja California Sur.

en Baja California Sur. Cerca de 700 personas fueron llevadas a refugios temporales .

. Se registraron inundaciones y afectaciones materiales .

. Hubo caída de árboles y cortes de electricidad .

. Autoridades realizaron recorridos para determinar la magnitud de los daños.

Polo continúa su trayectoria hacia el noroeste de México, por lo que las autoridades mantienen activa la vigilancia ante las lluvias, vientos y posibles inundaciones que pueda generar en Sonora.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.