¿Inés Gómez Mont volvió a México? Foto en festejo provoca rumores

Inés Gómez Mont se encuentra prófuga desde 2021. Foto: Cuartoscuro

¿Inés Gómez Mont volvió a México? En las últimas horas, surgieron rumores sobre que la conductora había vuelto al territorio, esto después de que confundieran en redes sociales, a una creadora de contenido con la presentadora de TV que se encontraba en una fiesta.

Gómez Mont es prófuga de la justicia desde septiembre de 2021, mes en el que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de aprehensión en su contra.

¿Por qué confundieron a Inés Gómez Mont con Haydee Hofmann?

La noche de ayer, 7 de octubre, se llevó a cabo el “Galifest”, fiesta privada de la conductora Galilea Montijo, donde la exconductora de “La Casa de los Famosos” posó en una fotografía junto a Joely Bernat y Haydee Hofmann.

Debido al parecido de Haydee Hofmann, influencer y pareja de Paco Ayala, bajista de Molotov con Gómez Mont, diversos usuarios pensaran que la conductora había reaparecido en México. Por lo que la imagen comenzó a circular en redes sociales creando el rumor.

La fotografía también cobró relevancia después de que Galilea Montijo fuera cuestionada recientemente por los medios sobre su relación con su amiga, ante situación Montijo marcó distancia:

“No voy a hablar del tema. Cosas políticas, no voy a hablar del tema, que ni siquiera aporto nada, porque no sé nada”. Galilea Montijo, conductora

¿Qué se sabe de Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont permanece prófuga de la justicia mexicana desde 2021, cuando la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en su contra y posteriormente solicitó a Interpol una ficha roja para su localización internacional.

La conductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, son investigados por presuntos delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Las autoridades mexicanas los relacionan con un esquema de empresas que habría utilizado facturas falsas y operaciones financieras para ocultar recursos.

#MañaneraDelPueblo

🚨 SE LE VIENE LA NOCHE A OSORIO CHONG



Afirma nuestra PresidentA @Claudiashein que se solicitó nuevamente la ficha roja a Inés Gómez Mont y su esposo Álvarez Puga, que recibieron 2,950 MDP de Osorio Chong y van a exhibir por qué tienen órdenes de aprehensión… pic.twitter.com/oMRLxWBXVh — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 8, 2026

Durante la conferencia mañanera de este 8 de octubre, Claudia Sheinbaum volvió a referirse al caso y confirmó que su Gobierno solicitará nuevamente la activación de la ficha roja para localizar a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga.

La Presidenta también señaló que todavía no reciben de Interpol una explicación sobre las razones por las que fueron retiradas las fichas de búsqueda.

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