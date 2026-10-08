Isaias y Simon mantienen alerta en costas de México; Rachel se aleja

Isaias, Simon y Rachel. Foto: Conagua.

Este jueves 8 de octubre, el huracán Isaias y las tormentas tropicales Simon y Rachel se mantienen bajo vigilancia por autoridades meteorológicas, con efectos diferenciados en las costas de México: Isaias se localiza sobre el Golfo de México, Simon frente a Michoacán y Guerrero, y Rachel continúa alejándose del territorio nacional sobre el Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el seguimiento de los tres sistemas tropicales. Mientras Isaias genera lluvias, viento y oleaje elevado en estados del oriente y sureste, Simon se desplaza frente a las costas del Pacífico sur mexicano y Rachel se encuentra a gran distancia de Baja California Sur, por lo que no afecta al país.

Huracán Isaias se mantiene como categoría 1 en el Golfo de México

El huracán Isaias se mantiene como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con el último reporte del SMN. Su centro se localiza sobre el Golfo de México y su amplia circulación ocasiona lluvias muy fuertes, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en estados del oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

El sistema se ubica a 270 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán, y a 420 kilómetros al norte de Campeche, Campeche. Presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 165 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el este-noreste a 17 kilómetros por hora.

Isaias provocará lluvias muy fuertes, vientos y oleaje elevado

La circulación de Isaias ocasionará lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Campeche: oeste y costa

oeste y costa Yucatán: costa, norte y oeste

costa, norte y oeste Veracruz: centro y sur

centro y sur Tabasco: costa

costa Quintana Roo: norte

Además, se pronostican las siguientes condiciones de viento y oleaje:

Viento de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en las costas de Yucatán .

. Viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, en las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche .

. Viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, en las costas de Tamaulipas .

. Oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Campeche y Yucatán .

. Oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Tormenta tropical Simon amenaza las costas de Michoacán y Guerrero

La tormenta tropical Simon continúa desplazándose frente a las costas del Pacífico sur mexicano, específicamente frente a las costas de Michoacán y Guerrero, con desplazamiento hacia el oeste.

Simon se ubica a 415 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, y a 610 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Presenta vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de 120 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 7 kilómetros por hora.

Simon provocará lluvias torrenciales, intensas y muy fuertes, así como vientos y oleaje elevado

La circulación de Simon genera lluvias puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en:

Guerrero, en la costa y sur

Michoacán, en la costa

También ocasiona lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

Oaxaca, en el noroeste, centro y costa

Además de lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Jalisco, en el oeste y sur

Colima

En cuanto a las condiciones de viento y oleaje, se pronostica:

Viento de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en las costas de Guerrero y Michoacán.

Viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, en las costas de Colima.

Oleaje de 3 a 4 metros de altura en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

Oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa de Jalisco.

Rachel continúa como tormenta tropical y se aleja de las costas de México

La tormenta tropical Rachel continúa alejándose de las costas de México y se ubica a mil 470 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

La #TormentaTropical #Rachel, se localiza a 1,470 Km al oeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. No afecta a #México debido a su distancia ⤵️ pic.twitter.com/ZmtUuBET2b — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2026

Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de 140 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora.

Debido a su distancia, el sistema no ocasiona efectos de lluvia en el país ni afecta a México.

Simon apunta a convertirse en huracán de categoría mayor

De acuerdo con el SMN y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Simon se convertirá rápidamente en huracán de categoría mayor mientras avanza sobre el Pacífico.

El SMN indicó que se prevé que Simon se intensifique rápidamente a huracán mayor mientras se aproxima a las costas del occidente de México. En tanto, el NHC alertó que podría convertirse en huracán más tarde este jueves y en un huracán de categoría 4 en los próximos días, antes de que alcance la costa de México.

9 am CST – Tropical Storm #Simon is expected to become a hurricane later today and a very dangerous category 4 hurricane before it reaches the coast of Mexico. A Hurricane Watch has been issued for a portion of west-central Mexico. Visit https://t.co/NyUGSIFCuo for updates. pic.twitter.com/nHqbATVHVq — NHC Pacific (@NHC_Pacific) October 8, 2026

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