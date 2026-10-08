¿Qué exige el grupo criminal para liberar a los 7 campesinos desaparecidos en Guerrero?

La Familia Michoacana condiciona la liberación de 7 pobladores Foto: Cuartoscuro

Tras más de 14 días de la privación de la liberta de los siete campesinos del Ejido El Balcón, los presuntos captores habrían exigido a las comunidades permitir el libre tránsito de la organización delictiva por la zona y aceptar condiciones relacionadas con el control territorial a cambio de su liberación.

Liberan a menor de 12 años

La liberación de Jordi Alberto Atanacio Vidal, de 12 años, el pasado 2 de octubre, habría sido utilizada para transmitir las condiciones atribuidas a presuntos integrantes de La Nueva Familia Michoacana para liberar a los otros siete hombres.

El menor fue liberado y posteriormente localizado por elementos del Ejército Mexicano, antes de regresar con sus familiares

La versión difundida señala que la liberación de los otros siete hombres estaría condicionada a que las comunidades permitan el tránsito del grupo criminal y acepten su presencia o control en el territorio.

Siete pobladores continúan desaparecidos

Las personas que permanecen desaparecidas son:

Everardo León Atanacio , de 17 años

, de 17 años Fidel Quirino Atanacio , de 54 años

, de 54 años Isidro Brito Arriola , de 32 años



, de 32 años Eulises Medrano López , de 26 años

, de 26 años José Leodanis Medrano López , de 24 años

, de 24 años Domingo Atanacio Quirino , de 50 años

, de 50 años Nicolás Atanacio González, adulto mayor

Difunden video de cinco desaparecidos

En las últimas horas también fue difundido un video en el que aparecen Everardo León Atanacio, Fidel Quirino Atanacio, Isidro Brito Arriola, Eulises Medrano López y José Leodanis Medrano López.

En la grabación, los hombres aparecen sometidos y realizan declaraciones en las que aseguran tener vínculos con el grupo identificado como Los Granados.

El Ejido El Balcón rechazó esa versión y cuestionó las condiciones en las que fue realizada la grabación.

La comunidad señaló, entre otros aspectos, que la vestimenta que aparece en el video no coincide con la que llevaban los pobladores cuando fueron privados de la libertad.

#Guerrero | 🚨 DIFUNDEN VIDEO DE SIETE HOMBRES DESAPARECIDOS EN GUERRERO



Un video difundido en redes sociales muestra a siete de los ocho hombres privados de la libertad hace dos semanas en las inmediaciones de La Lajita, en el ejido de El Balcón, Guerrero. Uno de los menores… pic.twitter.com/bITZLaRAOG — Desde Otro Ángulo Mx | DOA MX (@DOA_MX) October 8, 2026

319 comunidades preparan movilización a Palacio Nacional

Ante la falta de información sobre el paradero de los siete pobladores, habitantes de 319 comunidades de la Sierra de Guerrero anunciaron una movilización hacia Palacio Nacional, en Ciudad de México.

Representantes del Ejido El Balcón señalaron que el martes 6 de octubre sostuvieron una reunión con autoridades municipales, estatales y federales, pero afirmaron que no obtuvieron avances suficientes sobre la búsqueda.

La movilización contempla la participación de comunidades de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana, Coyuca de Catalán y Atoyac de Álvarez.

Que buscan los pobladores con la marcha

Los pobladores buscan solicitar la intervención del Gobierno federal y reforzar las acciones para localizar con vida a los siete habitantes de El Balcón.

La comunidad reiteró que su principal exigencia es que los pobladores sean localizados con vida, íntegros y regresen con sus familias.

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