Familiares de víctimas del Casino Royale piden claridad y protección de la Fiscalía, tras liberación de autores intelectuales 

Piden explicar liberación del “Voltaje” y “La Rana”. Foto: Missael Dávila

Familiares de las víctimas del Casino Royale exigieron a las autoridades informar sobre la resolución judicial que ordenó la liberación bajo protesta de dos hombres sentenciados por delitos relacionados con el ataque ocurrido en Monterrey, Nuevo León, en 2011.

¿Quiénes son los dos sentenciados?

Integrantes del colectivo de familiares acudieron ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para entregar un exhorto y solicitar información oficial sobre la situación jurídica de José Alberto Loera Rodríguez, alias el “Voltaje”, y Héctor Javier Montoya Chávez, alias la “Rana”.

Ambos hombres fueron detenidos en octubre de 2011 por la entonces Policía Federal y posteriormente procesados dentro de la causa penal 162/2011 por delitos como delincuencia organizada y secuestro.

En 2025 recibieron una condena de 15 años de prisión.

Familiares piden saber si fueron liberados

Samara Pérez, vocera de los familiares de las víctimas del Casino Royale, señaló que el colectivo no cuenta con información suficiente para conocer los alcances de la resolución judicial.

“Hasta este momento no contamos con una resolución judicial, ni con información oficial suficiente para conocer sus fundamentos, la autoridad que los dictó o sus efectos”

La representante también pidió conocer si los dos hombres permanecen privados de la libertad por otros procesos judiciales o si alguno de ellos ya fue puesto en libertad.

Los familiares consideran que la falta de información afecta su derecho a conocer la situación jurídica de quienes fueron procesados por hechos relacionados con el ataque.

Piden medidas de protección

Los integrantes del colectivo expresaron preocupación por las posibles consecuencias de la resolución y solicitaron a la Fiscalía de Nuevo León medidas de protección.

El caso ocurre a más de 15 años del ataque al Casino Royale, uno de los hechos violentos que dejó mayor número de víctimas en Monterrey.

Familiares piden esclarecer resolución

Los familiares también pidieron que las autoridades expliquen públicamente los alcances de la resolución y determinen si los dos hombres continúan recluidos por otros delitos.

La solicitud busca esclarecer la situación jurídica del “Voltaje” y la “Rana”, así como conocer los fundamentos de la decisión judicial relacionada con la causa penal 162/2011.

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