Reportan motín en penal de Mazatlán, con supuesto saldo de seis muertos y 15 heridos

Riña en penal deja seis muertos y 15 heridos. Foto: Getty

Un supuesto motín con detonaciones de arma de fuego movilizó a fuerzas de seguridad y cuerpos de emergencia en el Centro Penitenciario de El Castillo; entre los heridos hay un niño de 3 años, según los primeros reportes.

Al menos seis personas privadas de la libertad habrían muerto y otras 15 más habrían resultado heridas durante el supuesto motón, acompañado de detonaciones de arma de fuego al interior del Centro Penitenciario de El Castillo, ubicado al sur de Mazatlán, Sinaloa.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:00 horas de este jueves 8 de octubre, de acuerdo con información preliminar. La emergencia provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Reportan un motín en el centro penitenciario El Castillo, en #Mazatlán, #Sinaloa. De manera extraoficial se habla de seis personas sin vida y 15 heridas.



La información está en desarrollo y la cifra de víctimas podría aumentar.



📹 @Felicitos_ vía @Radio_Formula https://t.co/vXhWpzXw7b pic.twitter.com/Tgk8OziVid — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 8, 2026

¿Qué pasó en el penal de El Castillo?

De acuerdo con los primeros reportes, custodios del centro penitenciario solicitaron apoyo luego de que se registrara una agresión entre personas privadas de la libertad. Posteriormente se reportaron detonaciones de arma de fuego al interior del complejo penitenciario, lo que generó el despliegue de policías estatales y municipales, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Versiones preliminares señalan que el incidente habría ocurrido como parte de un motín; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han detallado oficialmente cómo comenzaron los hechos ni las circunstancias en las que se produjeron los disparos. Tras la movilización, las autoridades informaron que recuperaron el control del centro penitenciario.

Reportan seis muertos y 15 heridos tras balacera

El saldo preliminar es de seis personas muertas y 15 heridas, aunque las autoridades todavía no han confirmado de manera oficial la cifra definitiva. Entre las personas lesionadas se encuentra un niño de tres años, quien presuntamente se encontraba de visita con un familiar en el módulo varonil cuando ocurrió la agresión.

Hasta el momento no se ha informado la gravedad de las lesiones del menor ni las condiciones de salud del resto de las personas heridas. Una ambulancia ingresó al centro penitenciario para atender a los lesionados, mientras un helicóptero de las fuerzas de seguridad sobrevoló las instalaciones.

🚨🪖 Sigue la alerta en el penal de #Mazatlán: llegan elementos antimotines de la Guardia Nacional al complejo penitenciario. Hasta el momento se desconoce el saldo oficial tras la balacera registrada al interior que ha movilizado a distintos cuerpos de auxilio y autoridades. pic.twitter.com/MSChjyj6qV — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 8, 2026

Guardia Nacional y Ejército despliegan operativo en Mazatlán

Después de los disparos, elementos de seguridad establecieron un cerco en el exterior del penal para controlar los accesos y apoyar las acciones que se desarrollaban dentro del inmueble. También se reportó la llegada de elementos antimotines de la Guardia Nacional al complejo penitenciario.

La presencia de las corporaciones de seguridad generó preocupación entre familiares de las personas privadas de la libertad, quienes se concentraron en el exterior del centro para conocer información sobre sus seres queridos. Hasta ahora, las autoridades no han precisado la identidad de las seis personas fallecidas, el número de posibles agresores ni si existen personas detenidas por estos hechos.

Mazatlán concentra la mayor incidencia de homicidios en Sinaloa

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinhue Téllez López, reconoció que Mazatlán concentra actualmente la mayor incidencia de violencia en el estado. En los primeros siete días de octubre, el municipio acumula 22 homicidios, incluidos dos feminicidios, mientras las autoridades mantienen un despliegue de alrededor de 9 mil elementos de seguridad.

Autoridades refuerzan seguridad en Mazatlán ante aumento de homicidios

La Secretaría de Seguridad Pública estatal señaló que, aunque otros delitos han disminuido, los homicidios continúan como uno de los principales retos. Ante los hechos registrados en los últimos días, las autoridades reforzaron la presencia de corporaciones en zonas turísticas y sectores estratégicos, mientras la Fiscalía mantiene las investigaciones de los casos recientes.

Mantienen vigilancia en el penal de Mazatlán

La situación dentro del Centro Penitenciario de El Castillo fue controlada por las autoridades, aunque se mantiene el despliegue de elementos de seguridad en la zona. Las investigaciones deberán determinar cómo se originó la riña, cómo ocurrieron las detonaciones y las circunstancias que derivaron en la muerte y lesiones de las personas al interior del penal. El saldo de seis personas fallecidas y 15 lesionadas es preliminar y podría modificarse conforme las autoridades concluyan la atención de la emergencia y proporcionen información oficial.

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