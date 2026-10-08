Robbie Williams y Omar Chaparro comparten escenario en el Palacio de los Deportes

Robbie Williams en el Palacio de los Deportes Foto: Unotv

Robbie Williams trajo su humor, carisma, energía y una buena dosis de nostalgia al Palacio de los Deportes, donde ofreció el primero de sus dos conciertos en la Ciudad de México como parte de su BritPop World Tour, una noche que también tuvo como invitado inesperado a Omar Chaparro, quien compartió el escenario con el cantante británico ante alrededor de 18 mil personas.

La velada comenzó con toda la energía al ritmo de “Let Me Entertain You”, mientras Robbie apareció sobre el escenario con una llamativa chamarra roja brillante y un pants del mismo tono. Desde los primeros minutos dejó claro que, además de sus éxitos musicales, el humor sería uno de los grandes protagonistas de la noche.

El título de la canción sirvió como pretexto para jugar con el público. Williams preguntó qué significaba “entertainment” en español y, entre las respuestas de los asistentes, intentó repetir la palabra, provocando risas y aplausos. “¿Esto es entretenimiento?”, bromeó el británico, quien durante todo el espectáculo mantuvo una constante interacción con sus seguidores mexicanos.

Los gritos se apoderaron del llamado Domo de Cobre cuando comenzaron los primeros acordes de “Rock DJ”, uno de los temas más emblemáticos de su trayectoria. Entre canción y canción, Robbie aseguró que el público mexicano era una de las audiencias más grandes y entregadas que había tenido, antes de sentenciar: “Ustedes son increíbles”.

Robbie Williams en el Palacio de los Deportes Foto: Unotv

La parte más personal llegó cuando habló de su esposa, a quien describió como una mujer que siempre tiene un buen consejo para él, y a quien dedicó “Love of My Life”. También recordó una etapa de su vida marcada por la fama, pero en la que llegó a sentirse solo, y reconoció que su familia fue fundamental para ayudarlo a salir adelante. Al mencionar a sus cuatro hijos, bromeó sobre el Robbie de los años 90 y 2000: “Quién lo hubiera pensado”, dijo al recordar que todos sus hijos tienen la misma madre.

El cantante tampoco dejó pasar la oportunidad de hacer referencia a su película Better Man, sobre la que bromeó al asegurar que recibió buenas críticas cuando se estrenó e incluso ironizó al decir que era mejor que El Padrino. Fue precisamente después de interpretar este tema cuando llamó a Omar Chaparro su “Mexican brother”, provocando una de las mayores sorpresas y ovaciones de la noche.

La música británica también tuvo un espacio especial. Williams interpretó “Wonderwall”, de Oasis, asegurando en tono de broma que la canción era suya, aunque finalmente reconoció que el público había pagado para verlo cantarla. Más adelante rindió homenaje a otro de sus grandes referentes, Frank Sinatra, al interpretar “New York, New York” vestido con un traje rosa acompañado de una boa de plumas del mismo color.

Robbie Williams en el Palacio de los Deportes Foto: Unotv

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Robbie habló de su padre, quien padece Parkinson, y recordó que siempre le dijo que era el mejor cantante. Conmovido, le dedicó “My Way”, tema popularizado por Frank Sinatra en su versión en inglés y compuesto originalmente por Paul Anka. Mientras interpretaba la canción, aparecieron imágenes de sus cuatro hijos en las pantallas, a quienes dedicó unas palabras y confesó que extrañaba, aunque no perdió la oportunidad de bromear diciendo que su hijo menor era su favorito.

Respaldado por una banda de seis músicos, seis bailarinas y dos coristas, Robbie Williams entregó un espectáculo en el que combinó música, baile, humor y una constante comunicación con sus seguidores. La noche llegó a su punto culminante con “Angels” y “Feel”, dos de los temas más esperados y coreados por el público.

“Tuve la mejor noche. Gracias por su amor y su apoyo”, expresó Robbie Williams antes de despedirse de sus seguidores mexicanos. El cantante británico regresará al Palacio de los Deportes para ofrecer su segundo concierto este 8 de octubre, donde nuevamente buscará convertir el escenario en una gran fiesta de humor, nostalgia y éxitos.

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