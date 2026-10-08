La Llorona vuelve a recorrer los canales de Xochimilco con dos historias que mantienen viva la leyenda

La leyenda de la Llorona en Xochimilco. Foto: Alberto Estrada

La leyenda de La Llorona volverá a cobrar vida entre los canales de Xochimilco durante la temporada de Día de Muertos, donde el misterio, la tradición y las historias transmitidas de generación en generación se convertirán nuevamente en protagonistas.

Este 2026, dos producciones llevarán a los visitantes a encontrarse con distintas versiones de Marina, el personaje que, de acuerdo con la leyenda, continúa vagando en busca de sus hijos.

Una mirada a la leyenda llegará con “La Llorona al final del camino”, espectáculo que lleva más de 20 años presentándose en los canales de Xochimilco y que busca convertirse también en un escaparate para productores, artistas y talento local, al demostrar que en la alcaldía pueden realizarse espectáculos de gran calidad.

Foto: Alberto Estrada

En esta versión, Nayeli Cortés interpreta a una Llorona alejada de la imagen tradicional de un espectro que busca provocar miedo. Su personaje representa, en cambio, a una madre protectora que sufre ante el destino de sus hijos.

“Esta Llorona xochimilca es una madre protectora, que empezó a penar por la suerte que iban a correr sus hijos y no tenía cómo salvarlos”, explicó la actriz.

Para Cortés, la fuerza de la leyenda radica en que el personaje permanece vivo en el imaginario y en la identidad de Xochimilco. “Sigue vivo en nuestra cultura, sigue caminando en nuestras chinampas y sigue flotando a través de nuestros canales”, afirmó, al señalar que los habitantes de la zona aseguran haberla visto o escuchado.

“La Llorona al final del camino” se presentará del 9 de octubre al 8 de noviembre en la chinampa Yolpaki, con boletos desde 600 pesos. Una de las novedades de esta temporada será la cercanía del público con el personaje, lo que permitirá vivir la leyenda de una manera más directa.

“Esta historia los va a conmover y decirle a la gente que van a sentir el vibrar de la chinampa con el danzar de los danzantes y el pasar de La Llorona entre el público”, expresó Cortés.

Una Llorona de luz y sonido

Foto: Alberto Estrada

Por su parte, “La Llorona. La original”, espectáculo que cumple 34 años de presentarse en los canales de Cuemanco, tendrá por primera vez a la actriz Mayra Sierra como protagonista. Para ella, ponerse en la piel de este personaje representa un reto que va más allá de la actuación, debido al peso de una leyenda profundamente arraigada en la cultura mexicana.

“Se siente un gran compromiso, también un poquito de miedo en la actuación, y miedo por la leyenda que traes atrás de ti. Sí es algo místico. Te puedo decir que cuando entré a este proyecto no medí la magnitud”, destacó Sierra.

La actriz explicó que, antes de comenzar cada temporada, se realiza un ritual para pedir permiso a la naturaleza y a las propias leyendas de Xochimilco. “Le pedimos permiso a la naturaleza con copal, a La Llorona y a las leyendas de Xochimilco para poder hacer esta temporada y se sigue honrando la cultura mexicana”, recordó.

Con la luz y el sonido como elementos fundamentales para crear una atmósfera envolvente, “La Llorona. La original” iniciará su temporada el 2 de octubre y ofrecerá funciones todos los fines de semana hasta el 22 de noviembre.

El costo de los boletos será de 750 pesos

Así, entre el sonido de los canales, las chinampas, el copal y la oscuridad de las noches de otoño, La Llorona volverá a recorrer Xochimilco, manteniendo vigente una de las leyendas más reconocidas de México y demostrando que, después de más de tres décadas de representaciones, su lamento todavía encuentra un lugar entre quienes se aventuran a escucharla.

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