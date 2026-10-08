“Trucos para Ti” con Maggie Hegyi: cinco objetos que tocas todos los días y casi nunca limpias

Hay objetos que usamos todos los días y que, sin darnos cuenta, pueden acumular suciedad, desde el celular hasta las llaves, el control remoto o el volante del coche, son cosas que tocamos constantemente y que pocas veces incluimos en nuestra rutina de limpieza.

Maggie Hegyi comparte cinco objetos que quizá no habías pensado en limpiar y explica cómo hacerlo de forma sencilla, además de algunos cuidados que debes tener para no dañarlos. ¿Cuáles de estos objetos necesitas limpiar?

El celular

El celular nos acompaña prácticamente a todos lados. Lo llevamos al baño, lo ponemos sobre diferentes superficies, lo tocamos constantemente y hasta lo acercamos a la cara.

Para limpiarlo, retira la funda y utiliza un trapo de microfibra ligeramente humedecido, adecuado para pantallas. Limpia tanto la parte frontal como la trasera y, una vez terminado, vuelve a colocar la funda.

Las llaves

Las llaves también pasan por muchas manos y superficies durante el día. Las utilizamos al salir y regresar a casa, pero pocas veces pensamos en limpiarlas.

Puedes hacerlo fácilmente con agua y jabón o utilizando un pañito húmedo para retirar la suciedad acumulada.

Los interruptores de luz

Los interruptores son otro de los objetos que tocamos constantemente: al llegar a casa, al levantarnos o antes de salir.

Aunque suelen olvidarse durante la limpieza del hogar, puedes pasarles un paño de microfibra ligeramente humedecido. Eso sí, evita rociar directamente cualquier líquido sobre los interruptores.

El control remoto

Si eres de los que utiliza el control remoto todos los días, también necesita una limpieza de vez en cuando. Además, puede pasar de mano en mano y acumular suciedad.

Para limpiarlo, lo ideal es retirar las pilas y pasar un paño por la superficie. En las ranuras entre los botones puedes utilizar un hisopo ligeramente humedecido, procurando que no entre líquido.

El volante del coche

El volante es uno de los grandes olvidados cuando se trata de limpieza. Nuestras manos están constantemente sobre él y pueden dejar sudor, grasa, crema, maquillaje y polvo.

Antes de limpiarlo es importante identificar qué tipo de material tiene, ya que el producto o método incorrecto podría dañarlo o provocar que se cuartee.

Y ahora que ya conoces estos cinco objetos, ¿cuál de ellos necesita una buena limpieza en tu casa?

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