Cofepris aclara: hallazgos de FDA no prueban que productos mexicanos originaran brotes de Cyclospora y Salmonella

No existe evidencia suficiente. Foto: AFP

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) precisó que las investigaciones de Estados Unidos sobre los brotes de Cyclospora cayetanensis y Salmonella Javiana, no permiten establecer, con evidencia analítica concluir que productos mexicanos hayan sido el origen de la oleada de casos.

La tarde de ayer, 2 de octubre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) en un comunicado informó que encontró muestras positivas del parásito en dos puntos del entorno de las lechugas provenientes de México; donde se cultivaba y procesaba dicho producto.

¿Qué dijo Cofepris sobre los resultados de la FDA sobre los brotes de Cyclospora cayetanensis y Salmonella Javiana?

De acuerdo con Cofepris, México mantuvo una colaboración permanente con las autoridades estadounidenses durante las indagatorias, mediante inspecciones, información de trazabilidad, toma de muestras y análisis de laboratorio. Además, las autoridades mexicanas realizaron sus propias acciones de verificación sanitaria.

En el caso de Cyclospora cayetanensis, la FDA reportó dos resultados positivos en muestras ambientales recolectadas en México, uno correspondió a aguas residuales de salida de una planta de procesamiento y el otro a una zanja de drenaje de una unidad de producción.

Estos hallazgos fueron parte de la investigación relacionada con un brote que estuvo vinculado epidemiológicamente y mediante trazabilidad con lechuga iceberg rallada distribuida en Estados Unidos.

Sin embargo, Cofepris subrayó que la presencia del parásito en esas muestras ambientales no constituye por sí misma evidencia concluyente de que los productos agrícolas hayan sido la fuente de contaminación.

Asimismo, la autoridad de salud mexicana recordó que los análisis realizados previamente por su Laboratorio Nacional de Referencia a muestras de materia prima, producto terminado y agua de la planta investigada resultaron negativos para Cyclospora cayetanensis.

Por otra parte, destacó que la propia FDA estableció en su reporte final que no existe evidencia suficiente para determinar de manera concluyente cómo ocurrió la contaminación que originó el brote.

Respecto a Salmonella Javiana, Cofepris informó que los resultados de laboratorio no identificaron la presencia de la bacteria en las muestras ambientales recolectadas durante la investigación. En este caso, la FDA señaló que todas las muestras analizadas resultaron negativas y que tampoco fue posible determinar la vía o fuente de contaminación del brote, por lo que la investigación fue declarada concluida.

Cofepris señaló que, con la información disponible al cierre de ambas investigaciones, no es posible establecer mediante evidencia analítica concluyente que productos mexicanos hayan originado los brotes.

La dependencia explicó que, mientras en el caso de Salmonella las muestras analizadas fueron negativas y no se identificó una vía o fuente de contaminación, en el de Cyclospora permanecen elementos epidemiológicos y de trazabilidad, además de los hallazgos ambientales, cuya relación con los casos clínicos no permite establecer de manera concluyente el origen de la contaminación.

Finalmente, la Secretaría de Salud y Cofepris señalaron que mantendrán la cooperación técnica y científica con la FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras autoridades de ambos países, además de continuar con la vigilancia sanitaria y el control de la inocuidad de los alimentos.

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