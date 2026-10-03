¿Hay clases el lunes 5 de octubre? SEP anuncia suspensión en San Luis Potosí

No habrá clases el 5 de octubre en San Luis Potosí Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el próximo lunes 5 de octubre habrá una suspensión de actividades escolares en San Luis Potosí, aunque la medida no aplica en todo México. El día de asueto está dirigido a las y los docentes de educación primaria del estado, con motivo del Día Mundial de las y los Docentes.

San Luis Potosí no tendra actividades el lunes 5 de octubre

La suspensión aplica para las escuelas primarias de San Luis Potosí y beneficia a más de 13 mil docentes de educación primaria en el estado.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, el 5 de octubre tiene un significado especial para el sector educativo.

La fecha es reconocida por la UNESCO como el Día Mundial de las y los Docentes, mientras que en San Luis Potosí el Poder Legislativo estableció, desde 2024, el 5 de octubre como el Día de la Maestra y el Maestro de Educación Primaria.

¿El lunes 5 de octubre habrá clases en todo México?

No. La suspensión anunciada para el lunes 5 de octubre corresponde a una disposición para San Luis Potosí y no representa una suspensión general de clases en las 32 entidades del país.

Por ello, las familias de otros estados deberán consultar el calendario y las disposiciones de las autoridades educativas locales para conocer si habrá actividades escolares.

¿Los estados pueden modificar el calendario de la SEP?

Las autoridades educativas de cada entidad pueden realizar ajustes al calendario escolar de la SEP cuando se presenta alguna eventualidad o circunstancia que pueda poner en riesgo la integridad de la comunidad estudiantil.

Estas modificaciones pueden responder a situaciones particulares de cada estado, por lo que una suspensión de actividades escolares en una entidad no significa necesariamente que se aplique en el resto de la República Mexicana.

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