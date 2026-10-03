Huracán Rachel pierde fuerza: baja a categoría 1 y se aleja de México

Huracán Rachel. Foto: Conagua.

El huracán Rachel se degradó este sábado 3 de octubre a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema se localiza a 440 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y mantiene la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la entidad, así como oleaje elevado y vientos fuertes en costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Rachel se degradó a huracán categoría 1

El SMN informó que Rachel mantiene la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se desplaza hacia el oeste sobre el océano Pacífico. A las 06:00 horas, el centro del sistema se ubicó a 440 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El huracán registra vientos máximos sostenidos de 150 km/h y rachas de 185 km/h, mientras que su movimiento es hacia el oeste a una velocidad de 7 km/h.

El sistema mantiene la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, además de viento y oleaje elevado en costas de varios estados.

El reporte meteorológico establece que Rachel continuará generando efectos principalmente relacionados con lluvias, viento y oleaje en zonas del Pacífico mexicano.

Rachel provocará lluvias, viento y oleaje

La circulación del huracán Rachel generará lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros, en Baja California Sur, principalmente en las regiones centro y sur.

Además, el pronóstico contempla vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, en las costas de Baja California Sur. En esta entidad también se prevé oleaje de 3 a 4 metros de altura.

En las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima se pronostica oleaje de 2 a 3 metros de altura.

Por lo tanto, los efectos previstos por la circulación de Rachel incluyen:

Lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en el centro y sur de Baja California Sur

Vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, en costas de Baja California Sur

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros en las costas de Baja California Sur

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima

Autoridades llaman a extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje

El SMN pidió extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados debido a las condiciones de lluvia, viento y oleaje que puede generar la circulación de Rachel.

La recomendación también incluye las actividades de navegación marítima, debido al oleaje previsto en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Asimismo, las autoridades solicitaron atender las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad, así como mantenerse al tanto de las actualizaciones oficiales sobre la evolución y desplazamiento del sistema.

¿Cuál es el pronóstico de Rachel para los siguientes días?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, Rachel se mantendrá como huracán categoría 1 durante los siguientes días, aunque se prevé una disminución gradual de sus vientos máximos.

Foto: Conagua.

Para las primeras horas del 4 de octubre, el sistema mantendría la categoría 1, con vientos de 140 km/h y rachas de 170 km/h. Durante ese día, el pronóstico contempla una reducción adicional de la intensidad, con vientos de 130 km/h y rachas de 160 km/h.

El 5 y 6 de octubre, Rachel continuaría como huracán categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 160 km/h. Para el 7 de octubre, el pronóstico mantiene al sistema como huracán categoría 1, pero con vientos de 120 km/h y rachas de 150 km/h.

Posteriormente, para el 8 de octubre, el pronóstico del SMN contempla que Rachel se convierta en tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 km/h, mientras continúa su desplazamiento sobre el océano Pacífico y se aleja de las costas mexicanas.

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