Crisis de vivienda en España: miles protestan en Madrid y exigen soluciones

Crisis de vivienda provoca protestas en España Foto: AFP

Decenas de miles de personas salieron este sábado a las calles de Madrid y otras ciudades de España para exigir medidas ante la crisis de vivienda, un día después de que el Congreso rechazara dos decretos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez para atender el problema habitacional.

¿Por qué protestan en Madrid por la crisis de vivienda?

Las movilizaciones fueron convocadas después de que el Congreso de los Diputados rechazara dos decretos sobre vivienda promovidos por el Gobierno español. Las medidas buscaban atender aspectos relacionados con alquileres y desahucios.

Las protestas se realizaron en más de 40 ciudades españolas. En Madrid, los participantes también respaldaron a las personas que mantienen desde hace una semana un campamento en la Puerta del Sol para exigir medidas ante el encarecimiento de la vivienda.

Entre las demandas de los colectivos se encuentran la reducción de los alquileres, mayor protección para los inquilinos y medidas frente al aumento de los precios de la vivienda.

Tensión en Madrid por concentración de grupos de extrema derecha

La jornada registró momentos de tensión en el centro de Madrid cuando grupos de extrema derecha intentaron acercarse al campamento instalado en la Puerta del Sol.

La Policía intervino para impedir que llegaran hasta la zona donde permanecían los manifestantes. De acuerdo con reportes de medios españoles, se registraron detenciones entre integrantes de la concentración.

La protesta principal en Madrid se desarrolló con presencia policial y las columnas terminaron concentrándose en la zona de Cibeles.

Miles de personas salieron a las calles de Madrid para reclamar soluciones ante la crisis de vivienda. La Delegación del Gobierno calculó unos 70,000 asistentes, mientras los organizadores cifraron la participación en 500,000. pic.twitter.com/PyIT4rvQkb — Hispania Informa (@HispaniaInfo) October 3, 2026

Valencia registra enfrentamientos y cinco detenidos

En Valencia, la manifestación terminó con enfrentamientos entre algunos participantes y la Policía. Un grupo intentó superar el cordón de seguridad instalado alrededor del Palau de les Arts, donde se realizaba un congreso de inversión inmobiliaria.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por AFP, nueve agentes resultaron heridos y cinco personas fueron detenidas. La Policía utilizó medios antidisturbios para contener a quienes intentaron acceder al perímetro del recinto.

También se realizaron movilizaciones en ciudades como Palma de Mallorca, Santander, Segovia y Toledo, mientras que algunas protestas fueron suspendidas en Barcelona debido a las condiciones meteorológicas.

🏠🔥 España ESTALLA por la vivienda: miles salen a las calles en más de 50 ciudades



El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas en su vivienda, terminó de encender el malestar.



Miles de personas protestan en Madrid y otras ciudades, mientras la… pic.twitter.com/qt0QNAlH2N — En la Retaguardia (@pueblopatriota) October 3, 2026

Pedro Sánchez enfrenta presión tras rechazo de decretos

El rechazo de las medidas de vivienda en el Congreso volvió a colocar en el debate político español la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales, previstas para 2027.

El Gobierno enfrenta presión de sectores de la oposición y de organizaciones sociales, mientras las movilizaciones mantienen como principal demanda la búsqueda de soluciones a la crisis de vivienda en España.

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