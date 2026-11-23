Confirman monto para las becas. Foto: Cuartoscuro

El último pago de las becas Rita Cetina y Benito Juárez, que otorga el Gobierno Federal a estudiantes, estaría próximo a llegar y aunque aún falta que autoridades confirmen las fechas de pago, el monto a recibir sí ya está claro.

¿Cuánto recibirán los estudiantes que tienen la Beca Rita Cetina?

Para los jóvenes que forman parte de la Beca Rita Cetina, el apoyo económico se distribuye de la siguiente manera:

Mil 900 pesos por familia con estudiantes inscritos en secundaria pública.

con estudiantes inscritos en secundaria pública. 700 pesos adicionales por cada segundo hijo o hija, y por cada estudiante adicional inscrito en secundaria.

La beca está dirigida a estudiantes de secundarias públicas de todo el país.

¿Cuánto dinero reciben los estudiantes que tienen la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con el sitio oficial, los estudiantes que sean beneficiarios de la Beca Benito Juárez reciben mil 900 pesos bimestrales.

El apoyo se otorga por 10 meses, tiempo que dura el ciclo escolar. Autoridades establecen que puede ser hasta por un máximo de 40 meses, siempre y cuando el alumno continúe inscrito.

Los meses de julio y agosto no se consideran entre los pagos por ser periodo vacacional.

¿Dónde se hacen los depósitos?

Los depósitos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez se realizan a través de la tarjeta del Banco Bienestar que las autoridades entregan una vez finalizado el proceso de inscripción a las becas.

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