Una fecha religiosa que no está contemplada como feriado. Foto: Cuartoscuro

Aunque la celebración guadalupana convoca a millones de personas en México, el 12 de diciembre no está reconocido como feriado oficial. En UnoTV te decimos qué pasa con los trabajadores que deben presentarse a laborar y si tienen derecho a un pago adicional.

Cada año, el 12 de diciembre se convierte en una fecha de gran actividad religiosa en México por los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, las peregrinaciones, las visitas a la Basílica y las celebraciones en distintos puntos del país no implican que las actividades laborales deban detenerse.

Para quienes esperan aprovechar esta fecha para descansar, la respuesta está en la Ley Federal del Trabajo (LFT): el Día de la Virgen de Guadalupe no forma parte de los días feriados oficiales, por lo que no existe una disposición que obligue a los empleadores a dar el día libre.

No todos trabajan el 12 de diciembre: bancos suspenderán actividades

Aunque el 12 de diciembre no es un día de descanso obligatorio para los trabajadores en general, las instituciones bancarias sí suspenderán actividades en sus sucursales, debido a que la fecha corresponde al Día del Empleado Bancario.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los bancos no ofrecerán atención en ventanillas, por lo que se recomienda anticipar trámites y operaciones que requieran acudir directamente a una sucursal.

Los usuarios podrán realizar algunas operaciones a través de cajeros automáticos, banca por internet y aplicaciones móviles, servicios que continuarán disponibles. También podrán utilizar corresponsales bancarios, como establecimientos comerciales autorizados.

¿Qué días sí contempla la ley como descanso obligatorio?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo contiene el listado de fechas en las que los trabajadores tienen derecho a suspender sus actividades sin perder su salario. Para 2026, los días establecidos son:

1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo 2 de febrero: primer lunes del mes, por el aniversario de la Constitución

primer lunes del mes, por el aniversario de la Constitución 16 de marzo: tercer lunes de marzo, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez

tercer lunes de marzo, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez 1 de mayo: Día del Trabajo

Día del Trabajo 16 de septiembre: aniversario de la Independencia de México

aniversario de la Independencia de México 16 de noviembre: tercer lunes de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana

tercer lunes de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana 1 de octubre: cada seis años, cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

cada seis años, cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Federal 25 de diciembre: Navidad

El calendario no incluye el 12 de diciembre, por lo que la celebración guadalupana no genera, por sí misma, un derecho al descanso laboral. Gobierno de México.

¿Qué pasa si una empresa decide dar el día libre?

Que el 12 de diciembre no sea feriado oficial no impide que las empresas otorguen facilidades a sus empleados.

Algunos centros laborales pueden suspender actividades, permitir el trabajo a distancia o conceder el día libre debido a las celebraciones religiosas y las complicaciones de movilidad que se presentan en determinadas zonas, particularmente en los alrededores de la Basílica de Guadalupe.

Estas decisiones dependen de las políticas internas de cada empresa o de los acuerdos establecidos con sus trabajadores; no son una obligación general prevista en la LFT.

¿Cuándo será el Día de la Virgen de Guadalupe en 2026?

Este año, la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe será el sábado 12 de diciembre. Aunque millones de personas participarán en peregrinaciones y actividades religiosas, la fecha no modifica el calendario oficial de descansos laborales.

Por ello, quienes tengan programada una jornada de trabajo ese sábado deberán cumplir con su horario habitual, a menos que su empleador determine lo contrario o que tengan establecido ese día como descanso semanal.

En resumen: el 12 de diciembre no es un feriado oficial en México. La celebración de la Virgen de Guadalupe no obliga a las empresas a suspender labores ni a pagar una remuneración extraordinaria a quienes trabajen durante esa jornada.

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