Restos del edificio de telecomunicaciones. Foto: AFP

Los hutíes aseguraron que 17 personas resultaron muertas en los bombardeos realizados por la coalición encabezada por Arabia Saudita en la provincia de Hodeida, en la costa del mar Rojo, en Yemen.

Este lunes, la coalición ejecutó el ataque en el edificio de telecomunicaciones. De acuerdo con el Ministerio de Telecomunicaciones de los hutíes, “esto provocó la destrucción total de estas instalaciones y la interrupción de los servicios de telecomunicaciones e internet”, lo que afectó a decenas de miles de personas.

De acuerdo con el ministerio, este ataque de la coalición encabezada por Arabia Saudita dejó 17 trabajadores muertos y 11 heridos en Yemen.

Además, Arabia Saudita ejecutó otro presunto ataque contra autobuses y vehículos de transporte en la provincia de Lahj, al sur de Yemen, dejando a varias personas heridas, afirmó el portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, sin dar más detalles.

Al corte de esta información, Arabia Saudita no confirmó este ataque. Además, la AFP no pudo verificar independientemente estas afirmaciones.

Ataques constantes entre ambos bandos

La coalición encabezada por Arabia Saudita informó el domingo que interceptó dos misiles balísticos lanzados hacia su territorio en la costa occidental del mar Rojo.

Dicha zona es un punto estratégico, pues alberga instalaciones petroleras que los combatientes hutíes han atacado en las últimas semanas, además de aeropuertos y centros militares.

El 19 de noviembre, los rebeldes atacaron la Torre de Inversión Pública, ubicada en el distrito financiero Rey Abdullah este jueves. No hubo víctimas mortales.

¿Por qué pelean los hutíes y Arabia Saudita?

Los hutíes están en guerra contra la coalición liderada por Arabia Saudita, debido a que respalda al gobierno de Yemen, contra el que los rebeldes mantienen una guerra civil.

Actualmente, el grupo de hutíes mantiene un control en varias zonas del país, incluida la provincia atacada. Son aliados de Irán.

Los hutíes y el gobierno yemení se mantuvieron en calma durante cuatro años. El conflicto se reactivó en julio, en plena tensión por el apoyo de Arabia Saudita a Estados Unidos contra Irán, aliados de los rebeldes.

Los enfrentamientos se intensificaron en septiembre, cuando los hutíes tomaron la costa del mar Rojo. Tomaron el control estratégico de Bab el Mandeb, que fungía como una alternativa para el tránsito de petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz.

Hasta el momento, el conflicto ha dejado mil 600 muertos y más de 300 mil desplazados en Yemen, de acuerdo con la ONU.

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