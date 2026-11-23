Evacuan concierto de Don Toliver foto: AFP

El concierto de Don Toliver en Manchester, Inglaterra, fue interrumpido este domingo luego de que una “sustancia desconocida” se dispersara en la Co-op Live Arena y provocara síntomas en 89 asistentes, informó este lunes la policía.

Cerca de 12 mil personas se encontraban dentro del recinto cuando los servicios de emergencia intervinieron “tras recibir avisos de que se había dispersado una sustancia desconocida”, mencionó la policía.

El show del músico se interrumpió y los agentes comenzaron la evacuación, asimismo, se informó sobre la apertura de una investigación para conocer la naturaleza de dicha sustancia y las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Asistentes requirieron atención médica

Los agentes de policía informaron que fueron 89 personas las que presentaron síntomas que “podrían estar relacionados con la exposición”.

Una mujer fue trasladada a un hospital para que se le realizaran pruebas y recibiera tratamiento, mientras que las demás personas recibieron asistencia en el propio recinto.

Cabe señalar que, a través de redes sociales, se han viralizado videos en los que se puede ver a los fanáticos tosiendo o tapándose la boca.

Hasta el momento, el departamento de policía no ha realizado ninguna detención y asegura que se encuentra tratando de determinar si el hecho fue de carácter “delictivo”.

“Cualquier persona que asistiera al evento de anoche y que desde entonces haya notado efectos secundarios o desarrollado síntomas debe acudir al hospital más cercano, ponerse en contacto con su médico de cabecera o llamar a la policía”, mencionó el comisario adjunto de la Policía de Manchester, Tom Harding.

Por su parte, el recinto presentó un comunicado en el que asegura que se encuentra trabajando con la policía para “adoptar las medidas oportunas”.

Don Toliver pospone show en Londres

Tras el incidente del domingo, el rapero pospuso su show programado para este lunes 23 de noviembre en Londres.

“Solo quiero asegurarme de que todos estén a salvo y de que el próximo espectáculo se lleve a cabo correctamente. Mi corazón y mis oraciones están con todas las personas que resultaron heridas anoche en el Co-op Live”. escribió.

Ahora, el concierto se llevará a cabo el próximo 15 de diciembre. “Nos vemos pronto, Londres. Los quiero mucho”, finalizó su comunicado.

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